Герой России Палазник рассказал о восьмичасовом снайперском бое на колокольне

Для его подразделения эта операция оказалась наиболее сложной за весь период проведения СВО. Палазник пояснил, что перед бойцами стояла задача овладеть населённым пунктом. По его словам, противостояние переросло в восьмичасовой стрелковый бой, для которого сформировали антиснайперскую группу.
Бойцы шли к цели всю ночь, а штурм начался с первыми лучами солнца. Подразделению предстояло как можно быстрее выйти к центру города, где располагался храм. Снайперам поручили подняться на высокую колокольню и приступить к работе.
«И вот это было самое запоминающееся: зимнее утро, храм и мои пацаны лежат, снайперы, на колокольне и высматривают противника, наносят по нему огневое поражение», — отметил он.
Помимо этого эпизода, военнослужащий рассказал ещё об одной важной операции в первый год СВО. Тогда его подразделение добыло разведданные, благодаря которым в тёмное время суток удалось уничтожить вражескую колонну техники. Палазник добавил, что важную роль сыграли дроны с тепловизорами — их в его подразделении начали применять в числе первых.
Ранее сообщалось, что 21-летний Сергей Ярашев из Самары 68 дней удерживал свою позицию в одиночку, потерял обе стопы. После лечения и реабилитации он хочет вернутся в строй. Боец получал боеприпасы и продовольствие с помощью беспилотников и в конце концов был эвакуирован. Оказалось, что подвиг военнослужащий совершил на первом же боевом задании. 11 марта Владимир Путин подписал указ о награждении рядового звездой Героя России.
