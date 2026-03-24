Белый дом назвал нестабильной ситуацию вокруг переговоров с Ираном

«Это деликатные дипломатические дискуссии, и Соединенные Штаты не будут делать никаких заявлений через прессу. Это нестабильная ситуация, и предположения по поводу встреч не должны считаться окончательными, пока Белый дом официально об этом не объявит», — сказала она телеканалу ABC.
Телеканал обратился в Госдепартамент с просьбой прокомментировать вероятность визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и вице-президента страны Джей Ди Вэнса в Пакистан для проведения в Исламабаде переговоров с иранской стороной. Запрос был перенаправлен в Белый дом. Пакистанский чиновник заявил ABC, что существует «несколько предложений» по возможным переговорам, включая личную встречу в Исламабаде. По его словам, контакты США и Ирана, вероятно, состоятся в течение пяти дней, в соответствии с публикацией президента США Дональда Трампа в Truth Social. Чиновник тем не менее подчеркнул, что окончательного решения по этому вопросу не принято.
Как написал в понедельник президент США в Truth Social, Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели «очень хорошие и продуктивные переговоры» о прекращении боевых действий. По его словам, консультации «продолжатся в течение недели». В связи с этим глава администрации США распорядился на пять дней отложить возможное нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил информационному агентству IRNA, что Тегеран не проводил никаких переговоров с Вашингтоном, но изложил свою позицию посредникам.