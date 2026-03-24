Белый дом назвал нестабильной ситуацию вокруг переговоров с Ираном

Телеканал обратился в Госдепартамент с просьбой прокомментировать вероятность визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и вице-президента страны Джей Ди Вэнса в Пакистан для проведения в Исламабаде переговоров с иранской стороной. Запрос был перенаправлен в Белый дом. Пакистанский чиновник заявил ABC, что существует «несколько предложений» по возможным переговорам, включая личную встречу в Исламабаде. По его словам, контакты США и Ирана, вероятно, состоятся в течение пяти дней, в соответствии с публикацией президента США Дональда Трампа в Truth Social. Чиновник тем не менее подчеркнул, что окончательного решения по этому вопросу не принято.