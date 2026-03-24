«Единая Россия» и «Волонтеры Победы» провели Международную историческую интеллектуальную онлайн-игру «1418» в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мероприятие состоялось в рамках партийного проекта «Историческая память».
В Красноярске 24 марта «Единая Россия» и «Волонтеры Победы» провели Международную историческую интеллектуальную онлайн-игру «1418». Одна из площадок мероприятия была организована в волонтерском центре «Доброе дело». В игре принимали участие команды «Молодой Гвардии Единой России», Молодежного парламента, Молодежного совета силовых структур, Трудового отряда главы города.
В 2026 году игра приурочена к Году единства народов России и состояла из двух блоков по 10 вопросов, связанных с историей Великой Отечественной и Второй мировой войн и направленных на увековечивание памяти о Героях Советского Союза, которые, независимо от их национальной принадлежности и рода войск, внесли неоценимый вклад в защиту Родины.
Перед началом игры участников онлайн поприветствовала председатель Центрального совета Сторонников партии «Единая Россия», председатель Центрального штаба «Волонтёров Победы» Ольга Занко.
Почетным гостем мероприятия стал участник СВО, ветеран боевых действий Александр Нахмуров. Ушел добровольцем в 2022 году, закончил службу в феврале 2025 в спецназе ВДВ, комиссован по ранению.
Александр Нахмуров: «Мне приятно говорить про своих дедов и бабушек, про тех, кто прошел Великую Отечественную войну. Они стали примером для меня и для моих братьев и сестры. Это самое настоящее воспитание патриотизма на их примере. Дед по материнской линии прошел войну с 1943 года по 1945 год. Был сапером и артиллеристом, он был мужественный и сильный человек. Так сложилось, что он получил ранение на Днепре в Запорожской области, и я тоже в тех местах был ранен. Второй дед — летчик, летал в авиаполку с Иваном Кожедубом. Из деревни деда ушло на войну сорок человек, а вернулись двое. Меня во время войны не покидало ощущение, что тот подвиг наших дедов мы не должны забыть. Эта земля — наша земля, мы должны ее передать нашим детям. Мы должны сделать все, чтобы такой войны больше не было».
Руководитель аппарата Красноярского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Софья Шнипова: «Приближается самый важный для всех россиян праздник — День Победы. Сегодня мы принимаем участие в онлайн-игре “1418”.» «Молодая Гвардия» всегда участвует и старается помогать в организации таких памятных патриотических мероприятий. У меня, как и в каждой семье у нас в стране, есть участники Великой Отечественной войны, поэтому лично для меня и для каждого здесь присутствующего это — важное мероприятие".
Отметим, онлайн-игра «1418» проводится в рамках подготовки к Международной историко-просветительской патриотической акции «Диктант Победы» партийного проекта «Единой России» «Историческая память» и реализации народной программы. В 2025 году игра стала одной из самых массовых интеллектуальных исторических онлайн-игр, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, в ней приняли участие более 80 000 человек из 60 стран мира. Игра включена в календарный план воспитательной работы на 2025/2026 год Министерством просвещения. В игре принимают участие ученики средних и старших классов общеобразовательных организаций, кадетских корпусов, учреждений среднего профессионального образования Российской Федерации в формате командного онлайн-соревнования.