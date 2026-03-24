Нижегородец Александр Курдюмов намерен баллотироваться в Госдуму

Его могут включить в федеральную часть списка ЛДПР.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородец, член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Александр Курдюмов намерен принять участие в выборах в Госдуму. Об этом пишут «Ведомости».

Полномочия Александра Курдюмова в ЦИК заканчиваются на следующей неделе. Съезд ЛДПР решит, по какой части — федеральной или региональной — он будет баллотироваться.

Как уточняет источник, нижегородца могут включить в федеральную часть списка партии при условии, что она состоит из 15 человек, как и раньше. Также Курдюмов может выйти на выборы по региональной группе в Нижегородской, Челябинской или Свердловской областях.

Ранее мы писали, что Япония ввела санкции в отношении нижегородца Александра Курдюмова.

Напомним, что глава нижегородского минтранса Павел Саватеев стал исполняющим обязанности зампредседателя регионального правительства.

