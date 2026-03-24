Волгоградская облдума ушла из Telegram

Волгоградцы, которые следили за новостями облдумы в Telegram, могут не найти свежие посты в привычном месте. 23 марта 2026 года региональный парламент официально объявил: публикации в этом мессенджере прекращаются. В пресс-службе облдумы подтвердили: законодательное собрание действительно приняло решение больше не размещать новостные материалы и официальные сообщения на этой платформе.
В последнем посте парламентарии сразу подсказали альтернативу — новый канал в мессенджере МАХ. Именно он теперь станет главной площадкой для оперативных новостей о работе депутатов.
Волгоградская областная Дума продолжает вести официальные страницы во «ВКонтакте», «Одноклассниках» и на «Яндекс. Дзене». Там по-прежнему будут публиковать анонсы заседаний, новости законотворчества и другие материалы о деятельности регионального парламента.
Ранее сообщалось, что у некоторых волгоградцев популярный мессенджер вновь заработал.