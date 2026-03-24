Евгений Люлин призвал лидеров молодежи развивать национальные виды спорта

По его словам, сегодня в Нижегородской области активно развивают такие традиционные виды спорта, как русский хоккей, гиревой спорт, самбо, лапта, городки и кила. В регионе действует типовая программа их развития. Национальные дисциплины стараются максимально интегрировать в программы разных крупных физкультурно-спортивных мероприятий, которые проводятся на территории области. Это позволяет жителям региона не только узнать о наших традиционных видах спорта, но и поучаствовать в состязаниях по ним.