Евгений Люлин призвал лидеров молодежи развивать национальные виды спорта

«В регионах Приволжья представлено большое количество национальных видов спорта. И мы видим их развитие в единой экосистеме, где Нижегородская область выступает модульной площадкой, координируя методологию и системный подход», — рассказал на совещании глава минспорта региона Дмитрий Кабайло.
По его словам, сегодня в Нижегородской области активно развивают такие традиционные виды спорта, как русский хоккей, гиревой спорт, самбо, лапта, городки и кила. В регионе действует типовая программа их развития. Национальные дисциплины стараются максимально интегрировать в программы разных крупных физкультурно-спортивных мероприятий, которые проводятся на территории области. Это позволяет жителям региона не только узнать о наших традиционных видах спорта, но и поучаствовать в состязаниях по ним.
Как подчеркнул Дмитрий Кабайло, Нижегородская область готова делиться своим опытом в этой сфере с другими субъектами Приволжского федерального округа.
Председатель Заксобрания региона Евгений Люлин напомнил, что вопрос продвижения национальных видов спорта как раз среди молодежи поднимался на Совете законодателей Приволжья, который прошлым летом состоялся в Пензе. Спикер областного парламента отметил, что данная тема особенно актуальна в Год единства народов России, а национальные виды спорта идеально подходят для вовлечения молодежи.
«Настоящий спорт начинается там, где живут люди. Лапта и городки — это наш культурный код, который доступен каждому вне зависимости от места проживания», — сказал Евгений Люлин.
Он призвал молодых лидеров взять на себя ответственность за развитие спорта на своих территориях. По словам спикера регионального парламента, следует найти энтузиастов на каждой территории, помочь с инвентарем, скоординировать усилия, чтобы традиционный спорт получил признание и поддержку.
«Наш регион должен быть в авангарде этих событий», — акцентировал председатель Законодательного собрания Нижегородской области.
В свою очередь, молодые парламентарии на выездном совещании представили конкретные инициативы в этой сфере. Например, Никита Касьянов рассказал о проекте Спартакиады рабочих коллективов, которую собираются провести в Дзержинске в центре адаптивных видов спорта «Парус».
Также в планах — организовать в Нижнем Новгороде большой фестиваль национальных видов спорта в июне 2026 года. Его приурочат к Совету законодателей ПФО. Кстати, на выездном заседании 23 марта решили пригласить на этот фестиваль молодых парламентариев из Северной Осетии — Алании. Как известно, осенью прошлого года во Владикавказе было подписано соглашение о сотрудничестве между молодежными парламентами Нижегородской области и этой республики.
«Решили пригласить коллег из Северной Осетии на июньский фестиваль национальных видов спорта: пусть они не просто услышат о наших инициативах, а сами станут их частью. Спорт — лучший язык для настоящей дружбы», — пояснил председатель Молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области Владимир Москаленко.
