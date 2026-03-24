Евгений Люлин призвал лидеров молодежи развивать национальные виды спорта

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 марта, ФедералПресс. Вопросы возрождения и развития национальных видов спорта стали одной из главных тем, которую обсудили на выездном заседании Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области. Оно прошло накануне на стадионе «Совкомбанк Арена». Как отметили участники заседания, национальные виды спорта являются важнейшей частью сохранения культуры нашей страны.

«В регионах Приволжья представлено большое количество национальных видов спорта. И мы видим их развитие в единой экосистеме, где Нижегородская область выступает модульной площадкой, координируя методологию и системный подход», — рассказал на совещании глава минспорта региона Дмитрий Кабайло.

По его словам, сегодня в Нижегородской области активно развивают такие традиционные виды спорта, как русский хоккей, гиревой спорт, самбо, лапта, городки и кила. В регионе действует типовая программа их развития. Национальные дисциплины стараются максимально интегрировать в программы разных крупных физкультурно-спортивных мероприятий, которые проводятся на территории области. Это позволяет жителям региона не только узнать о наших традиционных видах спорта, но и поучаствовать в состязаниях по ним.

Как подчеркнул Дмитрий Кабайло, Нижегородская область готова делиться своим опытом в этой сфере с другими субъектами Приволжского федерального округа.

Председатель Заксобрания региона Евгений Люлин напомнил, что вопрос продвижения национальных видов спорта как раз среди молодежи поднимался на Совете законодателей Приволжья, который прошлым летом состоялся в Пензе. Спикер областного парламента отметил, что данная тема особенно актуальна в Год единства народов России, а национальные виды спорта идеально подходят для вовлечения молодежи.

«Настоящий спорт начинается там, где живут люди. Лапта и городки — это наш культурный код, который доступен каждому вне зависимости от места проживания», — сказал Евгений Люлин.

Он призвал молодых лидеров взять на себя ответственность за развитие спорта на своих территориях. По словам спикера регионального парламента, следует найти энтузиастов на каждой территории, помочь с инвентарем, скоординировать усилия, чтобы традиционный спорт получил признание и поддержку.

«Наш регион должен быть в авангарде этих событий», — акцентировал председатель Законодательного собрания Нижегородской области.

В свою очередь, молодые парламентарии на выездном совещании представили конкретные инициативы в этой сфере. Например, Никита Касьянов рассказал о проекте Спартакиады рабочих коллективов, которую собираются провести в Дзержинске в центре адаптивных видов спорта «Парус».

Также в планах — организовать в Нижнем Новгороде большой фестиваль национальных видов спорта в июне 2026 года. Его приурочат к Совету законодателей ПФО. Кстати, на выездном заседании 23 марта решили пригласить на этот фестиваль молодых парламентариев из Северной Осетии — Алании. Как известно, осенью прошлого года во Владикавказе было подписано соглашение о сотрудничестве между молодежными парламентами Нижегородской области и этой республики.

«Решили пригласить коллег из Северной Осетии на июньский фестиваль национальных видов спорта: пусть они не просто услышат о наших инициативах, а сами станут их частью. Спорт — лучший язык для настоящей дружбы», — пояснил председатель Молодежного парламента при Заксобрании Нижегородской области Владимир Москаленко.

Ранее «ФедералПресс» приводил мнение Евгения Люлина о том, что Нижегородская область готова возглавить ключевые инициативы Года единства народов России. Также «ФедералПресс» сообщал о подписании соглашения о сотрудничестве между Заксобранием Нижегородской области и НГТУ. По словам спикера регионального парламента, такое объединение опыта законодательной власти с энергией молодежи обязательно даст практический результат.

Фото предоставлено пресс-службой Законодательного собрания Нижегородской области.