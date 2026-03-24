Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о новом способе Ирана ударить по США и Европе

Перспектива вмешательства йеменского шиитского движения «Ансар Алла» в американо-иранский конфликт является угрозой для США и европейских стран. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил сотрудник Института государственной политики и международных отношений имени Иссама Фареса при Американском университете Бейрута (Ливан) Егия Ташиян.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт подчеркнул, что хуситы, в случае вовлечения в военный конфликт, могут закрыть для судоходства Баб-эль-Мандебский пролив. Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что блокада морского пути, обеспечивающего порядка 12% мировой торговли энергоносителями, ударит по Европе.

Ташиян отметил, что европейские союзники Штатов будут стараться повлиять на Вашингтон, чтобы убедить Дональда Трампа заключить мирную сделку с Исламской Республикой.

«США менее зависимы от этого маршрута в плане импорта, они все равно почувствуют это влияние из-за сбоя в европейской экономике», — добавил эксперт.

Он напомнил, что хуситы не владеют мощным военно-морским флотом, но смогут парализовать судоходство в Красном море с помощью более доступных средств — ракет и дронов. Ташиян уточнил, что они смогут препятствовать движению танкеров и газовозов через пролив и даже конфисковывать суда.

По данным газеты The Wall Street Journal, Саудовская Аравия пытается удержать хуситов от присоединения к военному конфликту на Ближнем Востоке на стороне Ирана. Израиль и США стараются не наносить ударов по территории, которую контролируют представители религиозно-политического движения, чтобы не спровоцировать их на ответ.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
