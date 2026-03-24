Стало известно о новом способе Ирана ударить по США и Европе

Ташиян отметил, что европейские союзники Штатов будут стараться повлиять на Вашингтон, чтобы убедить Дональда Трампа заключить мирную сделку с Исламской Республикой.
«США менее зависимы от этого маршрута в плане импорта, они все равно почувствуют это влияние из-за сбоя в европейской экономике», — добавил эксперт.
Он напомнил, что хуситы не владеют мощным военно-морским флотом, но смогут парализовать судоходство в Красном море с помощью более доступных средств — ракет и дронов. Ташиян уточнил, что они смогут препятствовать движению танкеров и газовозов через пролив и даже конфисковывать суда.
По данным газеты The Wall Street Journal, Саудовская Аравия пытается удержать хуситов от присоединения к военному конфликту на Ближнем Востоке на стороне Ирана. Израиль и США стараются не наносить ударов по территории, которую контролируют представители религиозно-политического движения, чтобы не спровоцировать их на ответ.