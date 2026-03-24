В администрации Иркутска вернут должность первого заместителя мэра

В администрации Иркутска вернут должность первого заместителя мэра. С этой инициативой выступил глава города Руслан Болотов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской Думы, основная задача первого заместителя — решать социальные вопросы, а это значит — общаться с населением.

— В подчинении будет находиться комитет по социальной политике и культуре, управление по физической культуре, спорту и молодежной политике, управление по информационной политике и управление реализации общественных инициатив, — уточнила руководитель аппарата администрации Елена Войцехович.

В сферу ответственности первого заместителя войдут вопросы координации помощи семьям участников СВО, их социальной адаптации, а также военно-патриотического воспитания молодёжи. Окончательное решение о реорганизации структуры администрации и учреждении новой должности будет принято Думой Иркутска на заседании 26 марта.