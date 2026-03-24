Запрет на частое изменение законов могут ввести в Беларуси

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Палата представителей приняла законопроект, который обеспечит эффективность, компактность и качество нормотворчества, сообщил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Андрей Лис, передает корреспондент Sputnik.
«Для реализации этой цели предусмотрен ряд изменений. Среди них — запрет на частую корректировку одного и того же нормативно-правого акта в короткий промежуток времени», — пояснил депутат.
Законопроект был внесен в Палату представителей в октябре прошлого года президентом Беларуси Александром Лукашенко. Документ разработали на основании результатов масштабной ревизии национального законодательства, которую провели в 2024 году по решению главы государства.
Одно из новшеств в том, что в рамках работы над законом одновременно будут разрабатывать и проекты подзаконных нормативных актов.
Также закрепляется, что нормы права должны быть сформулированы ясно, доступно и просто, чтобы не было неоднозначного понимания.
Расширяется и практика официального толкования и разъяснения нормативно-правых актов госорганами и госорганизациями.
«Руководители этих органов и организаций будут нести персональную ответственность за соответствие закону даваемых ими разъяснений», — добавил депутат.
Будет и системная инвентаризация нормативно-правовых актов. Об этом раз в три года правительство должно докладывать главе государства.
Документ принят во втором чтении. Остаются только два этапа — одобрение Советом Республики и подпись президента.