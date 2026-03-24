Ким Чен Ын предложил создать в Северной Корее полицию

«Речь идет о создании подходящей для нашей страны полицейской системы, которая отвечала бы требованиям политической безопасности, а также меняющимся и развивающимся потребностям времени», — сказал глава государства.
Ким назвал полицейскую систему «необходимой» для функционирования государства, подчеркнув необходимость выведения поддержания общественного порядка на более высокий уровень. Лидер КНДР также призвал к тщательной подготовке к преобразованию сил социального обеспечения после официального создания полицейской системы.
Сейчас в КНДР формально нет полиции в западном понимании, ее функции выполняют военизированные войска общественной безопасности при министерстве общественной (социальной) безопасности.
Кроме того, председатель ВНС Чо Ён Вон предложил убрать из названия Конституции КНДР слово «социалистическая». После рассмотрения на заседании закон был принят единогласно.