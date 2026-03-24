Токаев присвоил звание героя труда альпинисту Ильинскому

АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присвоении звания «Қазақстанның Еңбек Ері» (Герой труда Казахстана) Ильинскому Ерванду Тихоновичу «за выдающиеся достижения в альпинизме, а также большой вклад в развитие спорта в стране и активное участие в общественной деятельности», — сообщили в Акорде.
Что известно об Ерванде Ильинском.
Ерванд Тихонович Ильинский родился 25 августа 1940 года в Воронеже.
Советский и казахстанский альпинист и тренер. Главный тренер сборной Казахстана по альпинизму — первой в мире команды, покорившей все 14 восьмитысячников планеты (1991—2010).
Покоритель Эвереста (1990) и первый в Казахстане член клуба «Семь вершин» (2007).
Неоднократный чемпион и призёр чемпионатов СССР. Старший тренер СКА САВО по альпинизму с 1973 г.
Герой Труда Казахстана (2026). Заслуженный тренер КазССР (1975). Заслуженный тренер СССР (1979). Заслуженный мастер спорта СССР (1982).
Ильинский 17 раз поднимался на семитысячники Союза, из них — 12 раз руководителем, 4 раза по маршруту 6-й категории трудности, на 4 маршрутах был первопроходцем.
1982 — Первая советская гималайская экспедиция. Треть команды составляли пятеро казахстанцев: Ерванд Ильинский, Казбек Валиев, Валерий Хрищатый, Юрий Голодов, Сергей Чепчев. Связка Валиев — Хрищатый совершила ночной штурм Эвереста с 8 на 9 мая, но поморозилась, и руководитель экспедиции Евгений Тамм приказал двойке Ильинский — Чепчев сопровождать их вниз с высоты 8500 метров.
1989 — командное восхождение на 5 «восьмитысячников» массива Канченджанга.
1990 — Международная американо-китайско-советская экспедиция на Эверест с севера через Северное седло под руководством Джима Уиттакера, первого американца, взошедшего на Эверест в 1963 году. 7 и 8 мая казахстанцы Григорий Луняков и Андрей Целищев совершили бескислородное восхождение. За ними 10 мая на гору поднялся и 50-летний тренер советской команды Ерванд Ильинский.
2007 — В 67 лет он стал первым в Казахстане членом клуба «Семь вершин» (с 1990 по 2007 гг. взошёл на высшие пики всех континентов: Эверест в Азии, Эльбрус в Европе, Аконкагуа в Южной и Мак-Кинли в Северной Америке, Килиманджаро в Африке, Костюшко в Австралии и Винсон в Антарктиде).