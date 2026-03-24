Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог подвел итоги трех недель конфликта на Ближнем Востоке

Война на Ближнем Востоке, развязанная Израилем и США, привела к разрыву цепочек поставок и альянсов во всем мире. Поставленные союзниками цели — свержение режима и срыв иранской ядерной программы — не реализованы. Об этом пишет политолог Кирилл Семенов в своем телеграм-канале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Крупнейший промышленно-энергетический комплекс Катара Рас-Лаффан, который обеспечивал пятую часть мирового объема СПГ, выведен из строя на несколько лет, а трафик через Ормузский пролив сократился на 96%, констатирует эксперт.

Иран не пытается закончить войну, а управляет ритмом атак, используя выборочный проход (через Ормузский пролив) как рычаг.

Кирилл Семенов
член совета правления Центра ближневосточных исследований, эксперт Российского совета по международным делам

Конфликт на Ближнем Востоке оказывает большое влияние на мировую экономику — цены на нефть и продукты нефтепереработки растут. На этом фоне переносятся даты визита американского лидера Дональда Трампа в Китай (изначально он планировал посетить Пекин в конце марта — начале апреля). Отсрочка саммита США — КНР ускоряет стратегический дрейф между Вашингтоном и Пекином, считает политолог.

Трамп также идет на беспрецедентные меры — смягчает санкционную политику относительно России. По мнению Семенова, такие послабления усиливают риск развала санкционной архитектуры.

При выходе конфликта на уровень дипломатического урегулирования Иран выступит с рядом требований, которые станут важным элементом переговорного процесса.

Даже при скором перемирии (возможном через посредничество Омана) Иран потребует гарантий и снятия санкций. Новый режим прохода через Ормуз — селективный и политически обусловленный — останется. Страховщики будут избегать пролива из-за сохраняющейся угрозы от местных команд КСИР.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что к боевым действиям против Ирана могут присоединиться Саудовская Аравия и ОАЭ. Собеседники издания отметили, что другие страны региона демонстрируют похожую позицию в отношении Ирана.