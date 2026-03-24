Политолог подвел итоги трех недель конфликта на Ближнем Востоке

Крупнейший промышленно-энергетический комплекс Катара Рас-Лаффан, который обеспечивал пятую часть мирового объема СПГ, выведен из строя на несколько лет, а трафик через Ормузский пролив сократился на 96%, констатирует эксперт.
Иран не пытается закончить войну, а управляет ритмом атак, используя выборочный проход (через Ормузский пролив) как рычаг.
Конфликт на Ближнем Востоке оказывает большое влияние на мировую экономику — цены на нефть и продукты нефтепереработки растут. На этом фоне переносятся даты визита американского лидера Дональда Трампа в Китай (изначально он планировал посетить Пекин в конце марта — начале апреля). Отсрочка саммита США — КНР ускоряет стратегический дрейф между Вашингтоном и Пекином, считает политолог.
При выходе конфликта на уровень дипломатического урегулирования Иран выступит с рядом требований, которые станут важным элементом переговорного процесса.
Даже при скором перемирии (возможном через посредничество Омана) Иран потребует гарантий и снятия санкций. Новый режим прохода через Ормуз — селективный и политически обусловленный — останется. Страховщики будут избегать пролива из-за сохраняющейся угрозы от местных команд КСИР.