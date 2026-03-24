В прошлом году в регионе работало 156 дворовых инструкторов

Министр спорта заявил, что проект «Дворовый инструктор» вносит значимый вклад в развитие сети спортивных клубов по месту жительства. Благодаря работе инструкторов удаётся не только привлекать новых участников на дворовые площадки, но и мотивировать их к систематическим занятиям, в том числе в спортивных клубах по месту жительства. Сегодня в крае функционирует 192 таких клуба, где систематически занимаются более 177 тысяч человек — это 10,75% от общего числа занимающихся физкультурой и спортом в регионе.