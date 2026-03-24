В прошлом году в регионе работало 156 дворовых инструкторов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. По поручению губернатора Михаила Котюкова проект «Дворовый инструктор» будет масштабирован на все муниципальные образования региона.
«Мы ищем новые формы и методы, как создать условия для того, чтобы люди, которые имеют желание заниматься физкультурой и спортом, имели такую возможность. Для этого недостаточно одних площадок. Важно, чтобы были наставники, тренеры и инструкторы. Отчасти эту задачу решает проект “Дворовый инструктор”, когда люди могут собираться в своём или соседнем дворе и вместе проводить спортивные занятия с профессиональным наставником», — подчеркнул Михаил Котюков.
О реализации проекта в крае доложил министр спорта Денис Петровский. По итогам прошлого года 156 дворовых инструкторов работали в 32 муниципальных образованиях края. Число занимающихся по проекту превысило 29 тысяч человек.
Министр спорта заявил, что проект «Дворовый инструктор» вносит значимый вклад в развитие сети спортивных клубов по месту жительства. Благодаря работе инструкторов удаётся не только привлекать новых участников на дворовые площадки, но и мотивировать их к систематическим занятиям, в том числе в спортивных клубах по месту жительства. Сегодня в крае функционирует 192 таких клуба, где систематически занимаются более 177 тысяч человек — это 10,75% от общего числа занимающихся физкультурой и спортом в регионе.
Министерство активно поддерживает развитие клубной системы. В 2026 году на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства в краевом бюджете предусмотрено 70 млн рублей, на обустройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности — 150 млн рублей. Средства получат 24 муниципальных образования, всего обустроят 33 спортивных сооружения.
Опытом поделились главы пилотных муниципальных образований, где «Дворовый инструктор» стартовал в 2023 году. В Шушенском округе задействовано 6 инструкторов, за последний год проведено 32 мероприятия. В Енисейском округе к работе привлечены 26 инструкторов, за год участниками мероприятий стали 3400 жителей. Особый акцент сделан на малых сельских территориях: в деревне Малобелая с населением 116 человек занятия с дворовыми инструкторами стали точкой притяжения для местных жителей.
Михаил Котюков отметил, что проект «Дворовый инструктор», инициированный прокуратурой края, зарекомендовал себя как эффективный инструмент вовлечения жителей в занятия спортом, особенно в сельских территориях. Глава региона поручил перевести проект в разряд общей практики и закрепить нормативно. Среди перспективных задач на ближайшие годы — увеличение числа занимающихся и расширение штата инструкторов. Особый акцент, по мнению главы региона, необходимо сделать на работающем населении.