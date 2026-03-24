Отделение Росводресурсов в Нижегородской области возглавил замминистра экологии региона Александр Гриднев

В начале марта текущего года стало известно, что заместителя главы Верхне-Волжского бассейнового водного управления обвиняют в получении взяток в крупном размере. По версии следствия, в 2024 году чиновник за вознаграждение обеспечил подрядчикам приемку и оплату работ по ремонту административного здания, выполненных с отступлениями от сметы.