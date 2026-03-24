Отделение Росводресурсов в Нижегородской области возглавил замминистра экологии региона Александр Гриднев

На официальном сайте управления размещена информация, согласно которой руководителем структуры числится Гриднев. Он сменил на этом посту Любовь Махову, которая руководила ведомством с марта 2025 года в статусе исполняющей обязанности.
Напомним, Верхне-Волжское БВУ функционирует с конца мая 1994 года в Нижнем Новгороде. Оно является территориальным органом Росводресурсов. Управление действует на территории нескольких регионов России: Владимирской, Ивановской, Ярославской, Костромской, Пензенской, Нижегородской областей, а также Чувашской Республики, Республиках Марий-Эл и Мордовия, в границах бассейнов рек Волги и ряда водохранилищ.
В начале марта текущего года стало известно, что заместителя главы Верхне-Волжского бассейнового водного управления обвиняют в получении взяток в крупном размере. По версии следствия, в 2024 году чиновник за вознаграждение обеспечил подрядчикам приемку и оплату работ по ремонту административного здания, выполненных с отступлениями от сметы.
