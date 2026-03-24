Польша пока не передала Украине истребители МиГ-29

«Мы пока еще не передали МиГи Украине», — отметил Томчик. По его словам, Варшава все еще ожидает от Киева предложений по вопросу того, что она может получить взамен истребителей. «Все еще идет диалог по этому вопросу. Сама же Украина сейчас сконцентрирована не на истребителях, а на противоракетной и противовоздушной обороне», — пояснил представитель польского оборонного ведомства.
В декабре 2025 года Томчик сообщил о планах Польши передать Украине от 6 до 8 истребителей МиГ-29, которые Польша должна была вывести из эксплуатации до конца 2025 года. Всего из состава польских ВВС планировалось вывести 14 самолетов этого типа. В свою очередь, польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава готова передать эти истребители в обмен на украинские дроны.