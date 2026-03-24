Польша пока не передала Украине истребители МиГ-29

«Мы пока еще не передали МиГи Украине», — отметил Томчик. По его словам, Варшава все еще ожидает от Киева предложений по вопросу того, что она может получить взамен истребителей. «Все еще идет диалог по этому вопросу. Сама же Украина сейчас сконцентрирована не на истребителях, а на противоракетной и противовоздушной обороне», — пояснил представитель польского оборонного ведомства.