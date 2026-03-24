Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: в США раскрыли сценарий штурма иранского острова Харк

Американские военные занимаются тщательным планированием возможных наземных операций в Иране, в том числе на острове Харк. Захват острова планируется провести в два этапа, задействовав военных разных подразделений, пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

По данным издания, для сухопутной операции по захвату острова Харк американские военные предлагают для начала использовать примерно 2500 военнослужащих из 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты, которые сейчас находятся на пути на Ближний Восток.

Аэродром на острове Харк был поврежден в результате недавних бомбардировок США, поэтому сначала начнут действовать морские пехотинцы: боевые инженеры смогут быстро отремонтировать аэродром и другую поврежденную инфраструктуру. Как только аэродром будет готов, военно-воздушные силы США смогут начать переброску техники и припасов, а также войск на основных транспортных самолетах С-130.

Морских пехотинцев могут сменить военнослужащие бригады быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии численностью около 3000 человек и сотрудники штаба дивизии.

Как поясняют эксперты, морские пехотинцы уступают десантникам с точки зрения устойчивости и долгосрочной боеспособности, что делает последних оптимальным вариантом для ротации подразделений морской пехоты после завершения начальной фазы операции по захвату острова.

Преимущество использования десантников состоит в том, что они могут прибыть меньше чем за сутки (в течение 18 часов), а недостатком является то, что они не везут с собой никакой тяжелой техники, например тяжелобронированных автомобилей, которые могли ы обеспечить защиту в случае контратаки иранских войск.

Разрабатываемые планы включают использование штаба 82-й воздушно-десантной дивизии в качестве координационного центра для планирования и управления операциями в сложных боевых условиях.

Как напоминает NYT, бригада быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии за последние годы несколько раз в срочном порядке направлялась за рубеж, в том числе на Ближний Восток в январе 2020 года после нападения на посольство в Багдаде, в Афганистан в августе 2021 года для эвакуации и в Восточную Европу в 2022 году для поддержки операций на Украине.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше