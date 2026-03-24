NYT: в США раскрыли сценарий штурма иранского острова Харк

По данным издания, для сухопутной операции по захвату острова Харк американские военные предлагают для начала использовать примерно 2500 военнослужащих из 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты, которые сейчас находятся на пути на Ближний Восток.
Аэродром на острове Харк был поврежден в результате недавних бомбардировок США, поэтому сначала начнут действовать морские пехотинцы: боевые инженеры смогут быстро отремонтировать аэродром и другую поврежденную инфраструктуру. Как только аэродром будет готов, военно-воздушные силы США смогут начать переброску техники и припасов, а также войск на основных транспортных самолетах С-130.
Морских пехотинцев могут сменить военнослужащие бригады быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии численностью около 3000 человек и сотрудники штаба дивизии.
Преимущество использования десантников состоит в том, что они могут прибыть меньше чем за сутки (в течение 18 часов), а недостатком является то, что они не везут с собой никакой тяжелой техники, например тяжелобронированных автомобилей, которые могли ы обеспечить защиту в случае контратаки иранских войск.
Как напоминает NYT, бригада быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии за последние годы несколько раз в срочном порядке направлялась за рубеж, в том числе на Ближний Восток в январе 2020 года после нападения на посольство в Багдаде, в Афганистан в августе 2021 года для эвакуации и в Восточную Европу в 2022 году для поддержки операций на Украине.