NYT: в США раскрыли сценарий штурма иранского острова Харк

Как напоминает NYT, бригада быстрого реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии за последние годы несколько раз в срочном порядке направлялась за рубеж, в том числе на Ближний Восток в январе 2020 года после нападения на посольство в Багдаде, в Афганистан в августе 2021 года для эвакуации и в Восточную Европу в 2022 году для поддержки операций на Украине.