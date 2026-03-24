Bloomberg рассказал о «темном переходе» супертанкера у берегов Ирана

Через Ормузский пролив прошел первый танкер с иракской нефтью с начала войны США и Ирана, пишет Bloomberg, изучив информацию систем, отслеживающих перемещения судов.
Судно Omega Trader управляется японской компанией Mitsui OSK Lines. Более девяти дней назад супертанкер передал свое местоположение из Персидского залива, а спустя время подал сигнал о приближении к Мумбаи в Индии.
Bloomberg называет произошедшее «темным переходом» — суда отключают транспондеры, что затрудняет подсчет точного количества прошедших через Ормузский пролив танкеров.
При этом полученные системами отслеживания судов сведения вызывают вопросы, отмечает Bloomberg. К примеру, супертанкер приблизился к Мумбаи не в районе нахождения нефтеперерабатывающего терминала, а его скорость слишком высока для громадного танкера, предназначенного для перевозки сырой нефти.
Система автоматической идентификации судов (AIS, Automatic Identification System) используется для передачи данных о судне, его местоположении, курсе и даже скорости другим судам и органам, контролирующим обстановку в этом регионе.
К методу отключения транспондеров ранее прибегали танкеры, находящиеся в управлении греческой компании Dynacom Tanker Managment. Компания принадлежит Джорджу Прокопио, который решил отправлять танкеры через пролив по ночам с выключенными транспондерами идентификационной системы, обеспечив им страховое покрытие военных рисков.