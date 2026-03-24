Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg рассказал о «темном переходе» супертанкера у берегов Ирана

Первый танкер с иракской нефтью прошел через Ормузский пролив, отключив транспондер. Судно перестало передавать сигналы о своем местонахождении в Персидском заливе и появилось около Индии.

Источник: Reuters

Через Ормузский пролив прошел первый танкер с иракской нефтью с начала войны США и Ирана, пишет Bloomberg, изучив информацию систем, отслеживающих перемещения судов.

Судно Omega Trader управляется японской компанией Mitsui OSK Lines. Более девяти дней назад супертанкер передал свое местоположение из Персидского залива, а спустя время подал сигнал о приближении к Мумбаи в Индии.

Bloomberg называет произошедшее «темным переходом» — суда отключают транспондеры, что затрудняет подсчет точного количества прошедших через Ормузский пролив танкеров.

При этом полученные системами отслеживания судов сведения вызывают вопросы, отмечает Bloomberg. К примеру, супертанкер приблизился к Мумбаи не в районе нахождения нефтеперерабатывающего терминала, а его скорость слишком высока для громадного танкера, предназначенного для перевозки сырой нефти.

Система автоматической идентификации судов (AIS, Automatic Identification System) используется для передачи данных о судне, его местоположении, курсе и даже скорости другим судам и органам, контролирующим обстановку в этом регионе.

К методу отключения транспондеров ранее прибегали танкеры, находящиеся в управлении греческой компании Dynacom Tanker Managment. Компания принадлежит Джорджу Прокопио, который решил отправлять танкеры через пролив по ночам с выключенными транспондерами идентификационной системы, обеспечив им страховое покрытие военных рисков.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
