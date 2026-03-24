Юлия Гарипова планирует избираться в IX созыв Госдумы по Ангарскому округу

IrkutskMedia, 24 марта. Адвокат Юлия Гарипова подала документы для участия в праймериз «Единой России» в преддверии выборов в IX созыв Государственной Думы. Кандидат рассчитывает избираться по Ангарскому одномандатному округу № 96, сообщается на сайте предварительного голосования партии.
Юлия Гарипова родилась 22 мая 1978 года в Улан-Удэ. В 2001 году она окончила Иркутский государственный технический университет. Является членом партии, входит в состав адвокатской палаты Иркутской области.
Отметим, что посредством предварительного голосования партия определит кандидатов в депутаты Госдумы по региональным группам и одномандатным избирательным округам. Эта процедура пройдет в электронной форме. Сроки для выдвижения кандидатов на ПГ — с 11 марта по 30 апреля, регистрация избирателей для участия в ПГ — с 20 апреля по 29 мая, само предварительное голосование —
Ранее депутат Законодательного собрания Иркутской области, руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» и участник специальной военной операции Даниил Литвинов подал документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по партийному списку в связи с предстоящими выборами в Госдуму.