«С конца февраля продолжается жесткая военная агрессия США и Израиля против Исламской Республики Иран. Ситуация чревата дестабилизацией не только зоны Персидского залива, что уже произошло, и не только всего Ближнего Востока, что уже происходит, но и мировой торговли, мировой энергетической безопасности, международных транспортных и деловых коммуникаций», — указал министр.
Лавров назвал действия США и Израиля против Ирана жесткой военной агрессией
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Жесткая военная агрессия США и Израиля в адрес Ирана чревата дестабилизацией мировой торговли и глобальной энергетической безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании попечительского совета Фонда имени А. М. Горчакова.