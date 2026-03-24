В Нижнем Новгороде пройдет отчетно-программный форум «Единой России»

Отчетно-программный форум «Есть результат!» партии «Единая Россия» состоится в Нижнем Новгороде в среду, 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Площадка форума на Нижегородской ярмарке объединит представителей молодежных движений, патриотических объединений, образовательных центров, педагогов, наставников, студентов и ветеранов специальной военной операции. Главными участниками мероприятия станут секретарь Генсовета партии Владимир Якушев и заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.
Форум будет посвящен вопросам самореализации подрастающего поколения, развитию его потенциала и талантов по Народной программе «Единой России» и национальному проекту «Молодежь и дети».
«Поддержке молодежи и развитию детей партия уделяет особое внимание. Это стратегическое направление в нашей работе — именно от того, какими вырастут наши будущие поколения, зависит то, какой будет наша страна. Вкладывая усилия в их образование и поддержку, мы инвестируем в экономику, науку, общество. В сильную и конкурентоспособную Россию», — подчеркнул Владимир Якушев.
По его словам, особенно важны для партии конкретные предложения от молодых россиян, ведь за ними — будущее.
«Формировать образ будущего страны должны те, за кем это будущее. Поэтому мы приглашаем всех молодых людей не оставаться в стороне и представлять свои смелые идеи», — добавил секретарь Генсовета «Единой России».
Как отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, Нижегородская область и другие регионы Приволжского федерального округа активно используют инструменты нацпроекта «Молодежь и дети», улучшая спортивную и туристическую инфраструктуры, а также поддерживая участников СВО и членов их семей.
«Серия форумов объединена названием “Единая Россия. Есть результат!” — и нам действительно есть, что представить. Благодаря национальному проекту “Молодежь и дети”, стартовавшему по инициативе президента Владимира Владимировича Путина, действует целый комплекс мер для реализации потенциала подрастающего поколения. В их числе: масштабная программа создания целого созвездия университетских кампусов мирового уровня, развитие колледжей “Профессионалитета”, молодежных лабораторий, передовых инженерных школ и многое другое», — сказал Дмитрий Чернышенко.
Секретарь Нижегородского регионального отделения «Единой России», губернатор Глеб Никитин, в свою очередь, отметил, что партия, вместе с жителями, определила одним из приоритетных направлений Народной программы развитие образования.
«Чтобы дети в каждой семье могли ходить в детский сад, учиться в современной школе рядом с домом, мы строим новые образовательные учреждения и капитально ремонтируем существующие. Многое удалось реализовать, однако в процессе работы мы решили пойти дальше, создавая благоприятную среду для молодежи, в том числе для молодых семей. Ведь это — целая система, включающая и качественное образование, и доступное жилье, и рабочие места. Поэтому мы действуем комплексно, в том числе благодаря нацпроекту “Молодежь и дети”. Сейчас строим в Нижнем Новгороде не просто ИТ-кампус “НЕЙМАРК”, а целый ИТ-квартал, где молодые специалисты смогут работать над передовыми проектами, не покидая родного города. Такой же принцип закладываем в развитие системы среднего профессионального образования. Все наши усилия нацелены на результат. Мы готовы делиться лучшими практиками, и форум — наиболее подходящая площадка для обмена опытом», — заявил Глеб Никитин.
О сборе предложений в новую Народную программу «Единой России» председатель партии Дмитрий Медведев объявил 19 февраля на первом окружном отчетно-программном форуме партии «Есть результат!» в Екатеринбурге.
Аналогичные форумы пройдут во всех федеральных округах. На них правительство отчитается о выполнении Народной программы «Единой России» по всем направлениям. Также будут сформированы предложения в новый программный документ.
Напомним, что Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в формировании новой Народной программы «Единой России».
Справка.
Программа партии будет состоять из двух документов — это новый подход в ее работе. Первый — собственно предвыборная программа, в которой соберут решения насущных задач, стоящих перед страной, план работы партии на срок полномочий будущего состава парламента. Второй блок будет содержать основополагающие идеологические и ценностные ориентиры партии, описывать стратегический образ России.
«Единая Россия» уже создала экспертный совет по подготовке народной программы. В него вошли Герои РФ, участники СВО, представители высшего образования и науки, ракетно-космической и атомной отраслей, промышленности и бизнеса, реального сектора экономики, общественных объединений и профсоюзов.
