Reuters: Трамп полон решимости заключить сделку с Ираном

Агентство предполагает, что среди условий президента США Дональда Трампа — ограничение ядерной и ракетной программ Ирана.
23 марта Дональд Трамп заявил, что в последние дни американская сторона провела переговоры с «главным человеком» в Иране. The Jerusalem Post утверждает, что от иранской стороны переговоры с США ведет спикер парламента Мохаммед-Багер Галибаф. В Тегеране какие-либо контакты с Вашингтоном отрицают.
В тот же день Трамп объявил о пятидневном моратории США на удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Как он пояснил, решение принято по итогам «хороших и продуктивных переговоров» с Тегераном. Накануне президент США поставил Ирану ультиматум в течение 48 часов разблокировать Ормузский пролив. В случае неповиновения он обещал начать удары по энергетическим объектам Ирана.