Reuters: Трамп полон решимости заключить сделку с Ираном

В тот же день Трамп объявил о пятидневном моратории США на удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Как он пояснил, решение принято по итогам «хороших и продуктивных переговоров» с Тегераном. Накануне президент США поставил Ирану ультиматум в течение 48 часов разблокировать Ормузский пролив. В случае неповиновения он обещал начать удары по энергетическим объектам Ирана.