Добивают «непасовские» города и села: Парламентское большинство сможет отстранять от должности мэров, председателей районов и советников всех уровней

В проекте нового Кодекса об организации и функционировании парламента Молдовы появилась норма, позволяющая приостанавливать деятельность органов местной публичной власти.

Источник: Комсомольская правда

Парламент сможет «выключать» примаров: демократия по-молдавски.

В проекте нового Кодекса об организации и функционировании парламента Молдовы появилась норма, позволяющая приостанавливать деятельность органов местной публичной власти.

Согласно документу, это возможно в случае, если местные власти сознательно нарушают Конституцию или законодательство, либо ставят под угрозу национальную безопасность, территориальную целостность или правопорядок.

Процедура предусматривает несколько этапов: сначала обстоятельства устанавливаются административными судами по запросу территориальных подразделений Государственной канцелярии, затем дело передаётся в правительство, которое может вынести его на рассмотрение парламента. Окончательное решение принимает парламент.

Как это будет происходить в условиях, когда ключевые институты власти сосредоточены в одних руках, всем понятно. Но, судя по всему, всё идёт по плану: демократия в Молдове становится всё демократичнее — особенно когда нужно кого-то «приостановить».

.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше