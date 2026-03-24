Добивают «непасовские» города и села: Парламентское большинство сможет отстранять от должности мэров, председателей районов и советников всех уровней

Парламент сможет «выключать» примаров: демократия по-молдавски.
В проекте нового Кодекса об организации и функционировании парламента Молдовы появилась норма, позволяющая приостанавливать деятельность органов местной публичной власти.
Согласно документу, это возможно в случае, если местные власти сознательно нарушают Конституцию или законодательство, либо ставят под угрозу национальную безопасность, территориальную целостность или правопорядок.
Процедура предусматривает несколько этапов: сначала обстоятельства устанавливаются административными судами по запросу территориальных подразделений Государственной канцелярии, затем дело передаётся в правительство, которое может вынести его на рассмотрение парламента. Окончательное решение принимает парламент.
Как это будет происходить в условиях, когда ключевые институты власти сосредоточены в одних руках, всем понятно. Но, судя по всему, всё идёт по плану: демократия в Молдове становится всё демократичнее — особенно когда нужно кого-то «приостановить».
