Стали известны результаты выборов главы Омского района

Во вторник, 24 марта 2026 года, состоялись выборы главы нового муниципального округа — Омский район. Руководителя утверждали депутаты нового созыва Совета Омского района. Кандидатами стали действующий глава Омского района Геннадий Долматов и глава Ключевского сельского поселения Александр Тымань.
Как передает из зала заседаний администрации корреспондент «СуперОмска», главой Омского района избран Геннадий Долматов. За него проголосовало абсолютное большинство депутатов Совета — 20 из 26.
Отметим, что Омский район Геннадий Долматов возглавляет с октября 2012 года.
Напомним, выборы глав муниципалитетов в Омской области проходят по новой схеме: теперь кандидатуры для голосования вносит губернатор. Ранее отбор кандидатов проводила конкурсная комиссия.
Добавим, что переизбрание главы Омского района потребовалось в связи с реализацией в Омской области муниципальной реформы. Районы получают статусы муниципальных округов путем объединения поселений. Впоследствии в них проводятся выборы Советов, которые в итоге и утверждают главу.
Выборы Совета Омского района состоялись в октябре 2026 года.