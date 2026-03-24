Песков призвал Киев определиться со сроками легитимизации Зеленского

Киевскому режиму предстоит определиться со сроками легитимизации полномочий президента Украины Владимира Зеленского. Так 24 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг президентских выборов на Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Вопрос по-прежнему актуален. И, конечно, здесь украинскому, киевскому режиму предстоит определиться с этим вопросом, с вопросом легитимизации продолжения срока полномочий главы государства, главы режима в данном случае», — сказал он на брифинге.

Песков также заявил, что Россия неоднократно обращала внимание на юридические несоответствия, содержащиеся в конституции Украины.

Зеленский 3 марта заявил, что страна сможет провести выборы только после завершения конфликта. Также 28 февраля он заявил, что отмена выборов на Украине связана с тем, что они не важны для граждан страны.

В сентябре прошлого года Зеленский в интервью порталу Axios заявил, что готов «не идти» в качестве кандидата на выборы президента страны, так как это не является его целью. По словам украинского лидера, он готов добиться проведения выборов на Украине в случае урегулирования конфликта.

