Песков призвал Киев определиться со сроками легитимизации Зеленского

«Вопрос по-прежнему актуален. И, конечно, здесь украинскому, киевскому режиму предстоит определиться с этим вопросом, с вопросом легитимизации продолжения срока полномочий главы государства, главы режима в данном случае», — сказал он на брифинге.
Песков также заявил, что Россия неоднократно обращала внимание на юридические несоответствия, содержащиеся в конституции Украины.
Зеленский 3 марта заявил, что страна сможет провести выборы только после завершения конфликта. Также 28 февраля он заявил, что отмена выборов на Украине связана с тем, что они не важны для граждан страны.
В сентябре прошлого года Зеленский в интервью порталу Axios заявил, что готов «не идти» в качестве кандидата на выборы президента страны, так как это не является его целью. По словам украинского лидера, он готов добиться проведения выборов на Украине в случае урегулирования конфликта.