Новая должность для ветерана. Кто заменит Фарида Мухаметшина в Госсовете РТ

17 марта Фарид Мухаметшин, бессменный председатель Госсовета Татарстана на протяжении 28 лет, объявил о досрочном сложении полномочий. Депутаты провожали его со слезами на глазах, а супруге спикера Раис республики Рустам Минниханов лично вручил букет. Но политик не уходит из парламента окончательно — специально для него учредили новую должность почётного председателя. Что это за звание, какие привилегии даёт и почему выбор преемника отложили до осени — в материале «АиФ-Казань».
Место в зале, кабинет и машина: что получил почётный спикер.
Историческое заседание Госсовета Татарстана началось буднично: гимн, утверждение повестки, привычные процедуры. Но когда Фарид Мухаметшин взял заранее заготовленный лист, в зале повисла тишина.
«Я принял решение о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного совета Республики Татарстан, председателя Госсовета», — зачитал он.
Решение, по словам 78-летнего политика, было обдуманным и взвешенным. И сразу — оговорка: «В моей жизни наступает новый этап, но я не прощаюсь с общественной деятельностью. Я остаюсь патриотом Татарстана, готовым и впредь вносить вклад в его развитие, хоть и в ином качестве».
Спустя несколько дней после отставки на официальном сайте парламента опубликовали положение о почётном председателе Госсовета РТ. Должность, которую занял Мухаметшин, создали специально под него — прежде такого звания в Татарстане не существовало.
Согласно документу, почётный председатель получает:
- специальное место в зале заседаний Госсовета;
- рабочий кабинет в здании парламента, оборудованный оргтехникой и средствами связи;
- служебное транспортное средство.
При этом он работает на безвозмездной основе — зарплата за новую должность не предусмотрена. Зато у него есть право участвовать в заседаниях парламента, комитетов и других органов «с правом совещательного голоса», выступать и направлять предложения, которые подлежат обязательному рассмотрению. Также он может получать документы и материалы, предоставляемые депутатам.
«Сегодня мы чемпионы»: как проходили проводы.
Заседание, на котором Мухаметшин объявил об отставке, стало одним из самых эмоциональных в новейшей истории парламента. Некоторые женщины-депутаты не могли сдержать слёз, когда он снимал депутатский значок, который носил на лацкане почти 32 года.
Лидер татарстанских коммунистов Хафиз Миргалимов вышел к трибуне с дрожащим голосом. Рустам Минниханов, вспоминая совместную работу, когда он был министром финансов в правительстве Мухаметшина, заметил: «Мы так привыкли к вам. Где бы мы ни работали, я всегда чувствовал вашу поддержку».
Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес супруги спикера Луизы Акрамовны. Минниханов вручил ей букет, а сам Мухаметшин, с трудом скрывая волнение, пошутил: «Даже потрогать не дал!».
Председатель Союза писателей РТ Ркаил Зайдуллин сказал, что имя ушедшего спикера «будет написано золотыми буквами». А в конце выступления предложил Мухаметшину написать книгу воспоминаний: «Считаю, что ему, не оставляя общественную и политическую работу, нужно писать мемуары. После того как эта книга будет выпущена, мы возьмём тебя к нам, в союз писателей!».
Почему ушёл именно сейчас и кто станет преемником.
В политических кругах отставку Мухаметшина обсуждали давно. Ещё в 2023 году супруга, по его словам, говорила: «Җитте сиңа, хватит!» Отставка выглядела логичной в 2024-м, перед избранием нового созыва Госсовета, но не случилась. Затем её ждали после выборов раиса в 2025-м — и снова Мухаметшин остался.
Как отмечают эксперты, решение об уходе на этот раз было не только возрастным. Источники «АиФ-Казань» связывают его с изменением политического контекста: федеральные власти, по их мнению, обратили внимание на некоторые высказывания и инициативы татарстанского парламента, которые в 1990-е и нулевые воспринимались как норма, а сегодня уже не вписываются в общероссийскую повестку.
Исполняющим обязанности спикера назначен вице-спикер, экс-министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов. Но он руководит парламентом с приставкой «и.о.». Полноценного председателя депутаты пока не избрали, хотя по регламенту могли бы сделать это уже 17 марта.
Вероятнее всего, окончательное решение отложено до осени. Одной из причин может быть необходимость провести довыборы в Госсовет — потенциальный преемник, имя которого пока не разглашается, может быть избран именно на этом этапе. Среди кандидатов, которые фигурируют в экспертных обсуждениях, — руководитель администрации раиса РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, глава «Сетевой компании» Ильшат Фардиев и сам и.о. спикера Марат Ахметов.
Человек, который сохранил себя.
Фарид Мухаметшин — последний из тех, кто вместе с первым президентом РТ Минтимером Шаймиевым создавал конструкцию современного Татарстана на рубеже 1980−1990-х годов. Он прошёл путь от токаря на газобензиновом заводе до премьер-министра и спикера парламента. В 1990-е защищал суверенитет республики, а в 2000-е и 2010-е — приводил местное законодательство в соответствие с федеральным.
Одна из самых ярких страниц его биографии — история с изучением татарского языка уже в зрелом возрасте. Он рассказывал, как, став председателем Верховного совета, понял, что не может вести заседания на двух языках, зная всего несколько слов. Тогда он начал громко читать перед зеркалом книги татарских писателей, выписывать незнакомые слова и уточнять их значение у коллег. Позже он вспоминал, что это заставила его сделать жизнь.
Коллеги и эксперты отмечают редкое для политика такого уровня качество: за всю карьеру имя Мухаметшина не возникало в коррупционных скандалах. Он умел сохранять равноудалённость от кланов, не плести интриг и оставаться человеком, которому доверяли обе стороны.
Сейчас бывший спикер продолжит работать секретарём татарстанского отделения «Единой России» и председателем ассамблеи народов РТ. А в зале заседаний Госсовета для него уже приготовлено специальное место — там, где он сможет следить за работой парламента и, если понадобится, высказать своё слово.