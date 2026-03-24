Краевые парламентарии оценили работу Красцветмета в 2025 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С визитом на «Красноярском заводе цветных металлов имени В. Н. Гулидова» побывали депутаты комитета по экономике и налоговой политике Законодательного Собрания.
Напомним, Красцветмет — государственное предприятие, 100% акций которого находятся в собственности Красноярского края. Это крупнейший в России производитель драгоценных металлов. Здесь производят металлы платиновой группы, золото и серебро из минерального и вторичного сырья, выпускают ювелирные и технические изделия, выполняют инжиниринговые работы и предлагают технологии для различных отраслей промышленности.
Парламентарии осмотрели лаборатории научно-технологического центра, участок отгрузки продукции и центр операционного управления. На заводе трудятся около 3000 человек, при этом за прошлый год не было зафиксировано ни одного случая травматизма на производстве.
Большое внимание на заводе уделяют безопасности, автоматизации производственных процессов, участию в краевых и федеральных инициативах, а также поддержке семей с детьми. Кроме того, реализуются проекты по снижению нагрузки на окружающую среду и внедрению безотходного производства.
Гендиректор Михаил Дягилев рассказал депутатам о планах по модернизации оборудования, расширению переработки вторичного сырья и развитию трейдинговых операций.
Председатель профильного комитета Егор Васильев отметил, что Красцветмет — это «жемчужина краевой собственности», предприятие устойчиво стоит на ногах.
«Красцветмет демонстрирует верную стратегию: при изменении конъюнктуры и внешних условий быстро перестраивается, открывает новые направления бизнеса и становится в них лидером. Сейчас он не ограничивается производством драгоценных металлов. Есть фундаментальные направления, на которых компания основана, есть высокотехнологичные и перспективные, а есть те, которые еще 6−10 лет назад не были традиционными, но сейчас показывают отличную прибыль. Чтобы оставаться конкурентоспособным, предприятие стремится быть на два шага впереди рынка. Это доказывает, что государственная собственность Красноярского края эффективна. Предприятие работает как производственный и технологический лидер», — сказал Егор Васильев.