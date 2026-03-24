Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 24 марта: главное

Заявление избиркома Украины о том, что президентские выборы не следует проводить в 2026 году, из разряда рассуждений.
Если я не ошибаюсь, то какой-то официальной отмены выборов не было. Это скорее из разряда рассуждений. Конечно, этот вопрос актуален по-прежнему.
Вопрос о выборах на Украине по-прежнему актуален, киевскому режиму предстоит определиться с легитимизацией своей власти.
Россия чрезвычайно негативно восприняла бы эскалацию ближневосточного конфликта на регион Каспия.
Что касается конкретно вот этих сообщений, то мы их не слышали. Я, честно говоря, не располагаю какой-либо информацией на сей счет.
Иран проявлял готовность и открытость к переговорам с США, а также успешно их проводил вплоть до самого американо-израильского удара.
Эти переговоры достаточно успешно продвигались.
Как сейчас обстоят дела с американо-иранскими контактами неизвестно, заявления со всех сторон противоречивы.
РФ будет рада видеть на праздновании 9 Мая лидеров дружественных стран, но окончательного списка пока нет.
Как только этот список будет финализирован, мы получим соответствующее подтверждение от наших будущих гостей, мы вас проинформируем.
Вопросы изменения бюджетного правила прорабатываются, они являются прерогативой правительства.
24 марта Владимир Путин примет в Кремле губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.