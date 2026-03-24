Брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова 24 марта: главное

Пресс-секретарь российского президента пообщался с журналистами на традиционном брифинге. Редакция Новостей Mail публикует основные ответы представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Заявление избиркома Украины о том, что президентские выборы не следует проводить в 2026 году, из разряда рассуждений.

Если я не ошибаюсь, то какой-то официальной отмены выборов не было. Это скорее из разряда рассуждений. Конечно, этот вопрос актуален по-прежнему.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

Вопрос о выборах на Украине по-прежнему актуален, киевскому режиму предстоит определиться с легитимизацией своей власти.

Россия чрезвычайно негативно восприняла бы эскалацию ближневосточного конфликта на регион Каспия.

Кремль не стал комментировать появившиеся сообщения о том, что Израиль якобы нанес удары по российским судам, которые якобы перевозили оружие в Иран по акватории Каспийского моря.

Что касается конкретно вот этих сообщений, то мы их не слышали. Я, честно говоря, не располагаю какой-либо информацией на сей счет.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Иран проявлял готовность и открытость к переговорам с США, а также успешно их проводил вплоть до самого американо-израильского удара.

Эти переговоры достаточно успешно продвигались.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Как сейчас обстоят дела с американо-иранскими контактами неизвестно, заявления со всех сторон противоречивы.

РФ будет рада видеть на праздновании 9 Мая лидеров дружественных стран, но окончательного списка пока нет.

Как только этот список будет финализирован, мы получим соответствующее подтверждение от наших будущих гостей, мы вас проинформируем.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Вопросы изменения бюджетного правила прорабатываются, они являются прерогативой правительства.

24 марта Владимир Путин примет в Кремле губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных.

