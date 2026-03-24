Чем Беларусь интересна КНДР и что Пхеньян может предложить Минску?

Главы государств уже встречались раньше — в прошлом году в Пекине на мероприятиях по празднованию 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и во Второй мировой войне. Тогда Ким Чен Ын пригласил своего белорусского коллегу посетить КНДР в любое удобное время. Анонсируя визит Лукашенко в КНДР, пресс-служба белорусского лидера уточнила, что главы государств во время переговоров обсудят все направления развития отношений Минска и Пхеньяна, касающиеся двухстороннего взаимодействия.
Эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко в комментарии корреспонденту Sputnik отметил, что переговоры лидеров двух стран затронут широкий спектр вопросов, прежде всего экономического и социального характера. Он подчеркнул, что обе страны находятся под санкциями, но это не мешает искать общие точки соприкосновения.
«То, что касается КНДР — они под санкциями. Но мы идем туда, где открыты двери», — отметил Тищенко.
Он добавил, что Беларусь может предложить КНДР разработки в сельском хозяйстве и промышленности, а КНДР, в свою очередь, обладает интересными научными наработками.
По его словам, основная цель визита — создать условия для взаимного развития экономики и улучшения жизни людей.
«Мы ищем общие точки соприкосновения, чтобы наши люди жили лучше. Главным локомотивом этой встречи будет экономика», — уверен эксперт.
Взаимный интерес.
Тищенко отметил, что Северная Корея нуждается в экономических решениях, включая производство удобрений и сельскохозяйственную технику.
«Вопросы урожая их тоже волнуют. Они могут заинтересоваться нашей техникой, удобрениями и другими возможностями, которые мы можем оказать», — пояснил он.
Кроме того, потенциально переговоры могут затронуть также образовательное сотрудничество. Он отметил, что приезд северокорейских студентов в Беларусь может стать элементом укрепления дружбы и расширения культурного обмена между странами.
Экономически, научно, культурно и социально мы можем дать очень много полезного с точки зрения опыта.
Беларусь и КНДР могут выстраивать сотрудничество на основе взаимного интереса, несмотря на санкционное давление, уверен эксперт.
Вопросы безопасности.
Тищенко отметил, что обсуждение вопросов безопасности на фоне конфликтов и глобальных геополитических перемен на предстоящей встрече неизбежно.
«Сейчас ни одна встреча без этого не обходится. Даже общаясь с американцами, президент обсуждал повестку безопасности», — сказал он.
Только стабильная и надежная система безопасности позволяет эффективно планировать экономические проекты и обеспечивать долгосрочное развитие страны, подчеркнул эксперт.
Он добавил, что даже военно-техническое сотрудничество, если оно будет затрагиваться, носит взаимный и преимущественно мирный характер.
«Как правильно говорит президент: “Все начинается с экономики”. Поэтому будет хорошая экономика — будет и хорошая безопасность», — подчеркнул Тищенко.