Чем Беларусь интересна КНДР и что Пхеньян может предложить Минску?

Главы государств уже встречались раньше — в прошлом году в Пекине на мероприятиях по празднованию 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и во Второй мировой войне. Тогда Ким Чен Ын пригласил своего белорусского коллегу посетить КНДР в любое удобное время. Анонсируя визит Лукашенко в КНДР, пресс-служба белорусского лидера уточнила, что главы государств во время переговоров обсудят все направления развития отношений Минска и Пхеньяна, касающиеся двухстороннего взаимодействия.