Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чем Беларусь интересна КНДР и что Пхеньян может предложить Минску?

Президент Беларуси совершит 25—26 марта свой первый визит в КНДР и проведет переговоры со своим коллегой Ким Чен Ыном.

Источник: Sputnik.by

Главы государств уже встречались раньше — в прошлом году в Пекине на мероприятиях по празднованию 80-летия победы в войне сопротивления японским захватчикам и во Второй мировой войне. Тогда Ким Чен Ын пригласил своего белорусского коллегу посетить КНДР в любое удобное время. Анонсируя визит Лукашенко в КНДР, пресс-служба белорусского лидера уточнила, что главы государств во время переговоров обсудят все направления развития отношений Минска и Пхеньяна, касающиеся двухстороннего взаимодействия.

Эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко в комментарии корреспонденту Sputnik отметил, что переговоры лидеров двух стран затронут широкий спектр вопросов, прежде всего экономического и социального характера. Он подчеркнул, что обе страны находятся под санкциями, но это не мешает искать общие точки соприкосновения.

«То, что касается КНДР — они под санкциями. Но мы идем туда, где открыты двери», — отметил Тищенко.

Он добавил, что Беларусь может предложить КНДР разработки в сельском хозяйстве и промышленности, а КНДР, в свою очередь, обладает интересными научными наработками.

По его словам, основная цель визита — создать условия для взаимного развития экономики и улучшения жизни людей.

«Мы ищем общие точки соприкосновения, чтобы наши люди жили лучше. Главным локомотивом этой встречи будет экономика», — уверен эксперт.

Взаимный интерес.

Тищенко отметил, что Северная Корея нуждается в экономических решениях, включая производство удобрений и сельскохозяйственную технику.

«Вопросы урожая их тоже волнуют. Они могут заинтересоваться нашей техникой, удобрениями и другими возможностями, которые мы можем оказать», — пояснил он.

Кроме того, потенциально переговоры могут затронуть также образовательное сотрудничество. Он отметил, что приезд северокорейских студентов в Беларусь может стать элементом укрепления дружбы и расширения культурного обмена между странами.

Экономически, научно, культурно и социально мы можем дать очень много полезного с точки зрения опыта.

сказал Тищенко

Беларусь и КНДР могут выстраивать сотрудничество на основе взаимного интереса, несмотря на санкционное давление, уверен эксперт.

Вопросы безопасности.

Тищенко отметил, что обсуждение вопросов безопасности на фоне конфликтов и глобальных геополитических перемен на предстоящей встрече неизбежно.

«Сейчас ни одна встреча без этого не обходится. Даже общаясь с американцами, президент обсуждал повестку безопасности», — сказал он.

Только стабильная и надежная система безопасности позволяет эффективно планировать экономические проекты и обеспечивать долгосрочное развитие страны, подчеркнул эксперт.

Он добавил, что даже военно-техническое сотрудничество, если оно будет затрагиваться, носит взаимный и преимущественно мирный характер.

«Как правильно говорит президент: “Все начинается с экономики”. Поэтому будет хорошая экономика — будет и хорошая безопасность», — подчеркнул Тищенко.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
