Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NZZ: Иран затягивает США и Израиль в ловушку эскалации

Около 100 лет американцы пытаются достигать своих политических целей с помощью бомбардировок — и еще ни разу им это не удалось. Смены неугодной США власти в других странах одними лишь авиаударами не добиться, а в случае с Ираном риски могут оказаться куда выше, считает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В прошлый четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что смены режима в Иране американо-израильская коалиция сможет добиться только в результате сухопутных операций, говорится в статье.

Около недели назад из Японии в Персидский залив было направлено спецподразделение морской пехоты США численностью 5000 человек, предназначенное для действий в зонах конфликтов. В пятницу в регион выдвинулись еще 2500 морпехов и десантный корабль-амфибия с группой сопровождения. По мнению NZZ, среди возможных целей рассматривается операция спецназа на ядерных объектах вблизи Исфахана, однако более вероятным сценарием является захват иранского острова Харк и установление контроля над Ормузским проливом.

Но эксперты предупреждают, что проведение любой наземной операции в Иране, который в четыре раза больше соседнего Ирака, сопряжено с серьезными рисками и чревато неопределенным результатом.

Иран — страна, где власть не держится на одном человеке и не может рухнуть вместе с ним. Режим опирается на прочные силовые структуры, которые годами готовились к подобному сценарию.

Александр Даунс
сотрудник Университета Джорджа Вашингтона

На его взгляд, силам коалиции вряд ли удастся отстранить от власти клерикальный режим и Корпус стражей исламской революции (КСИР) численностью 200 тыс. человек. Сам же Иран спустя три недели войны демонстрирует устойчивость и решительно отвечает на удары США и Израиля атаками ракет и беспилотников по всему региону.

Сценарий авиаударов, которому отдали предпочтение США и Израиль, наглядно показывает, как работает ловушка эскалации.

Как пояснил Роберт Пайп, политолог Чикагского университета, консультировавший президентов США с 2001 по 2024 год, когда страна подвергается нападению противника извне, нация сплачивается, что делает попытки смены режима бессмысленными. Ответные действия противников порождают практически неуправляемую эскалацию.

Аналогичного мнения придерживается Дэнни Цитринович, бывший главный иранист израильской военной разведки АМАН и глава иранского направления в Отделе исследований и анализа.

На его взгляд, ставка США и Израиля на превосходство в воздухе может привести к катастрофическим последствиям: режим в Иране еще больше радикализируется, а Израиль окажется втянутым в затяжное позиционное противостояние.

И сухопутные операции союзников, скорее всего, не смогут предотвратить такой исход. Вместо этого США и Израиль рискуют еще глубже увязнуть в ловушке эскалации.

