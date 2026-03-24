NZZ: Иран затягивает США и Израиль в ловушку эскалации

Около недели назад из Японии в Персидский залив было направлено спецподразделение морской пехоты США численностью 5000 человек, предназначенное для действий в зонах конфликтов. В пятницу в регион выдвинулись еще 2500 морпехов и десантный корабль-амфибия с группой сопровождения. По мнению NZZ, среди возможных целей рассматривается операция спецназа на ядерных объектах вблизи Исфахана, однако более вероятным сценарием является захват иранского острова Харк и установление контроля над Ормузским проливом.
Но эксперты предупреждают, что проведение любой наземной операции в Иране, который в четыре раза больше соседнего Ирака, сопряжено с серьезными рисками и чревато неопределенным результатом.
Иран — страна, где власть не держится на одном человеке и не может рухнуть вместе с ним. Режим опирается на прочные силовые структуры, которые годами готовились к подобному сценарию.
На его взгляд, силам коалиции вряд ли удастся отстранить от власти клерикальный режим и Корпус стражей исламской революции (КСИР) численностью 200 тыс. человек. Сам же Иран спустя три недели войны демонстрирует устойчивость и решительно отвечает на удары США и Израиля атаками ракет и беспилотников по всему региону.
Как пояснил Роберт Пайп, политолог Чикагского университета, консультировавший президентов США с 2001 по 2024 год, когда страна подвергается нападению противника извне, нация сплачивается, что делает попытки смены режима бессмысленными. Ответные действия противников порождают практически неуправляемую эскалацию.
Аналогичного мнения придерживается Дэнни Цитринович, бывший главный иранист израильской военной разведки АМАН и глава иранского направления в Отделе исследований и анализа.
И сухопутные операции союзников, скорее всего, не смогут предотвратить такой исход. Вместо этого США и Израиль рискуют еще глубже увязнуть в ловушке эскалации.