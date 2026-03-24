Постпред России счел преждевременными похороны ДНЯО

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был одобрен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 12 июня 1968 г., открыт для подписания 1 июля 1968 г. и вступил в силу 5 марта 1970 года. Его участниками является 191 государство. Договор не подписали Индия, Пакистан, Израиль. КНДР присоединилась к ДНЯО в 1985 году, но в 2003 году заявила о выходе из него.