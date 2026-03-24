Путину рассказали, что в Калининградской области растет число репатриантов из ЕС

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных рассказал о существенном росте интереса к переезду в Россию. Во вторник президент РФ Владимир Путин принял его с докладом в Кремле.

«Мы видим опять существенный рост интереса к переезду в Россию, в Калининградскую область в том числе. Но и здесь же мы видим рост репатриантов, которые добровольно возвращаются, в том числе от наших соседей: это Германия, Литва», — сказал он.

Беспрозванных отметил, что в 2023 году количество людей, которые переселялись в Калининградскую область, существенно упало. «Но мы видим, что в 2023 году — 875 человек, в 2024 году — уже 1292 человека, а в 2025-м — 1768», — привел он цифры.