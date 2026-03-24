Пермский депутат предложил отправлять на СВО уволившихся полицейских

ПЕРМЬ, 24 марта, ФедералПресс. В Перми серьезно вырос дефицит кадров в полиции. На конец 2025 года некомплект сотрудников в городском УВД составил 33%, или 1274 человека. Годом ранее этот показатель был на уровне чуть выше 24% (или 959 человек).

«В течение 2025 года мы приняли на службу 178 человек. А уволено было 412 сотрудников», — рассказал на пленарном заседании гордумы начальник УМВД Вадим Стрижков.

По его словам, основной некомплект сотрудников наблюдается в таких подразделениях, как патрульно-постовая (54%) и конвойная (59%) службы, а также в органах следствия (43%) и среди участковых (26%).

Комментируя его доклад, депутат Владимир Плотников предложил сотрудников полиции, которые увольняются, отправлять на спецоперацию.

«Мне кажется, их надо первыми в списке на СВО при мобилизации. Там хорошо платят. Это мое мнение. Если они дали присягу, в это время они не имеют права увольняться. Я понимаю, что зарплата маленькая, но есть еще долг перед нашей Родиной», — приводит слова депутата гордумы Перми «Коммерсант-Прикамье».

Ранее «ФедералПресс» писал, что в целом по Пермскому краю усугубилась нехватка полицейских. За 2025 году дефицит вырос до 30,1%, превысив 3,8 тысячи сотрудников. Самый сильный некомплект сотрудников внутренних дел наблюдается в таких территориях, как Березники, Соликамск, Добрянка и Губаха.

Фото: ФедералПресс / Иван Новгородский.