В Иране назначили нового секретаря Высшего совета нацбезопасности

«С учетом мнения и при согласии верховного лидера Ирана указом президента Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр был назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности», — написал Табатабаи в соцсети X.
Зольгадр являлся секретарем Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана. Он также является бывшим военным — занимал командные должности в Корпусе стражей исламской революции, а также являлся заместителем начальника генштаба вооруженных сил Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.