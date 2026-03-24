В Иране назначили нового секретаря Высшего совета нацбезопасности

ТЕГЕРАН, 24 мар — РИА Новости. Секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана назначен Мохаммад-Багер Зольгадр, сообщил замглавы администрации президента Ирана по связям с общественностью Мохаммад-Мехди Табатабаи.

Источник: © РИА Новости

«С учетом мнения и при согласии верховного лидера Ирана указом президента Ирана Мохаммад-Багер Зольгадр был назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности», — написал Табатабаи в соцсети X.

Лариджани, на место которого пришел новый политик, погиб 17 марта в ходе конфликта США и Израиля с Ираном.

Зольгадр являлся секретарем Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений, высшего совещательного органа Ирана. Он также является бывшим военным — занимал командные должности в Корпусе стражей исламской революции, а также являлся заместителем начальника генштаба вооруженных сил Ирана.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В ходе конфликта погибла военная и политическая верхушка Ирана, в частности, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, командующий КСИР Мохаммад Пакпур, министр обороны Азиз Насирзаде, секретарь Совета обороны Али Шамхани, а также секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
