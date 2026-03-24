Путин поддержал идею о субсидиях на авиаперевозки для Калининграда на 3 года

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил увеличить до трех лет бюджет по субсидии на авиаперевозки калининградцев.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил увеличить до трех лет бюджет по субсидии на авиаперевозки калининградцев.

Глава региона, в частности, поблагодарил президента за сохранение субсидий в этой сфере. Он отметил, что на эти цели выделено на два года 2,4 миллиарда рублей из федерального бюджета. Но, по его словам, по транспортной безопасности иногда бывают сбои, вызванные тем, что бюджет пока на один год формируется по этой субсидии.

«Здесь хотел обратиться: на три года если мы сделаем, то не будет этих пауз» , — пояснил он. Путин согласился. «Это надо сделать обязательно», — отреагировал президент.