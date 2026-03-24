Ночной массированный удар по объектам в Украине

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Одесская область: поражена подстанция ПС 220/110 кВ «Доброслав» (ключевой узел порта). Порт частично остановлен, топливные пересылки прерваны.
Хмельницкая область: район Каменец‑Подольского, удар по подстанции, обеспечивающей западный транзитный коридор. Поражены площадки подготовки и хранения БПЛА.
Киевская область: энергообъекты, питающие военные заводы Киева, выведены из строя. Пострадали заводы по производству различных комплектующих к ракетам.
Днепропетровская область — Кривой Рог: два крупных промышленных цеха (металлургия/машиностроение, комплектующие для БПЛА и ракет).Павлоград: ночные взрывы на периметре завода химических продуктов и ракетных двигателей.
Полтавская область: Кременчуг/Полтава: прилёты по ТЭС и подстанциям, питающим нефтеперегонные и химические заводы.
Сумская область — Шостка: удары по заводу «Им. 1‑го Мая» и складам.
Харьковская область — повреждена ТЭЦ‑5.
В Запорожской области прилёты по объектам энергетики Запорожья, обеспечивающим работу Запорожской ТЭС и «Запорожстали».
Об этом сообщил ТГ-канал Kotsnews.
