Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночной массированный удар по объектам в Украине

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Одесская область: поражена подстанция ПС 220/110 кВ «Доброслав» (ключевой узел порта). Порт частично остановлен, топливные пересылки прерваны.

Источник: НИА Красноярск

Хмельницкая область: район Каменец‑Подольского, удар по подстанции, обеспечивающей западный транзитный коридор. Поражены площадки подготовки и хранения БПЛА.

Киевская область: энергообъекты, питающие военные заводы Киева, выведены из строя. Пострадали заводы по производству различных комплектующих к ракетам.

Днепропетровская область — Кривой Рог: два крупных промышленных цеха (металлургия/машиностроение, комплектующие для БПЛА и ракет).Павлоград: ночные взрывы на периметре завода химических продуктов и ракетных двигателей.

Полтавская область: Кременчуг/Полтава: прилёты по ТЭС и подстанциям, питающим нефтеперегонные и химические заводы.

Сумская область — Шостка: удары по заводу «Им. 1‑го Мая» и складам.

Харьковская область — повреждена ТЭЦ‑5.

В Запорожской области прилёты по объектам энергетики Запорожья, обеспечивающим работу Запорожской ТЭС и «Запорожстали».

Об этом сообщил ТГ-канал Kotsnews.

16+

