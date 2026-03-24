Спикер ЗСНО Евгений Люлин заявил об участии в праймериз «Единой России»

В регионе начался отбор кандидатов на выборы 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

В Нижегородской области стартовал прием заявок на участие в предварительном голосовании «Единой России». Одним из первых документы подал председатель Законодательного собрания региона Евгений Люлин. Об этом он сообщил в этом в своём телеграм-канале.

По словам Люлина, праймериз — это возможность сверить личные инициативы с общим курсом партии и приоритетами страны, подчеркнув, что для него важно не только подводить итоги проделанной работы, но и видеть, какие задачи еще предстоит решить.

— Курс партии «Единая Россия» — курс Президента! И мне это близко, — отмечает спикер.

В 2026 году процедура пройдет в электронном формате с 25 по 31 мая. До 15 мая кандидатам необходимо представить видеоролики о себе и своей программе. Принять участие могут жители региона старше 21 года.

В партии ожидают, что интерес к праймериз будет высоким: в предыдущие годы в нем участвовали сотни человек. Победители отбора представят «Единую Россию» на выборах в Государственную Думу и Законодательное собрание области.

