NYT назвала требования Ирана для мира с США

Несмотря на отказ наносить удары по энергообъектам, США продолжают атаки по другим целям, рассказали NYT американские и израильские чиновники. По их словам, в регион направляются дополнительные американские военные силы, президент США Дональд Трамп все еще изучает возможность высадки на остров Харк и операции по переброске сухопутных войск в Иран для обеспечения безопасности высокообогащенного урана.