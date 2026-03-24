Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подал заявление на участие в праймериз «Единой России». Об этом депутат сообщил в своем канале в MAX.
Отметим, что «Единая Россия» является единственной партией в стране, которая проводит такую процедуру. В этом году, в преддверии сентябрьских выборов в Государственную Думу РФ и Законодательное собрание Нижегородской области, электронное голосование пройдет с 25 по 31 мая.
«Праймериз — важнейший этап, когда кандидат получает поддержку однопартийцев. Это сверка личной программы, целей и задач с единым общим вектором страны. Курс партии “Единая Россия” — курс президента! И мне это близко. Много лет работаю в органах исполнительной и законодательной власти и знаю, что это как ежедневный экзамен, когда надо постоянно делом доказывать свою эффективность. Для депутата, председателя Законодательного собрания особенно важно уметь принимать продуманные решения, гарантирующие развитие и открывающие перспективы для дальнейшего роста. Совместно с нижегородцами, губернатором, правительством, главами районов за прошедшие годы удалось сделать многое. Но впереди стоят новые задачи. Нужно завершать крупные инфраструктурные и системные проекты, которые обеспечат новое качество жизни и благополучие нижегородцев, продолжать поддерживать промышленность и сельское хозяйство, развивать социальную сферу, культуру, спорт, воспитывать молодежь, укреплять наши традиционные ценности», — подчеркнул Евгений Люлин.
Также в числе первых подала документы на участие в предварительном голосовании и главврач Городской клинической больницы № 29, Герой Труда Российской Федерации Юлия Гаревская.
«Мой стаж работы в здравоохранении — без малого 40 лет. Я не понаслышке знаю о проблемах отрасли. Многое уже сделано в рамках модернизации первичного звена и повышения качества и доступности медицинской помощи, но многое еще предстоит сделать. Нижегородская область — один из самых крупных и передовых регионов России, и она должна иметь своего представителя сферы здравоохранения в Государственной Думе. Поэтому я иду на выборы. Губернатор призвал всех неравнодушных жителей подавать предложения в новую Народную программу “Единой России”. У нас, медицинского сообщества, главных врачей, работников медицинской науки, такие предложения есть. Кроме того, в случае избрания я буду заниматься вопросами социальной сферы в целом — образованием, культурой, проблемами простых людей», — отметила Юлия Гаревская.
Подать заявление для участия в отборе могут граждане Российской Федерации старше 21 года, зарегистрированные на территории региона. Для участников специальной военной операции, принявших участие в предварительном голосовании, предусмотрены дополнительные 25% к результатам. До 15 мая кандидатам необходимо опубликовать два видеоролика — о себе и своей программе.
Победители предварительного голосования будут утверждены кандидатами от «Единой России» на предстоящих выборах. Окончательный список будет сформирован на летней партийной конференции.
Регистрация избирателей начнется 20 апреля и продлится до 29 мая. Проголосовать через портал «Госуслуги» смогут все зарегистрированные избиратели Нижегородской области. Рейтинговая система позволит отдать свой голос сразу за нескольких кандидатов.
