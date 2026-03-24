Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме оценили шансы НАТО в случае ядерного удара по России

Россия может произвести превентивный удар в ответ на ядерную атаку НАТО. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя информацию о разработке Североатлантическим альянсом плана по совместному ядерному удару по территории РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседник NEWS.ru отметил, что НАТО — военный блок, действия которого являются непредсказуемыми. Депутат напомнил, что армия России работает над совершенствованием вооруженных сил и средств противоракетной обороны на регулярной основе.

«Если мы на 100% будем уверены, что Альянс будет наносить по нам ядерный удар, я думаю, мы можем сработать превентивно. Такие планы скорее напоминают приготовления к смерти Европы», — отметил Колесник.

Он добавил, что Европе стоит оценить масштаб российской территории и ее военный арсенал, который способен превратить ЕС в «стеклообразную расплавленную массу». По мнению парламентария, странам НАТО лучше избегать угроз в адрес России.

Ранее постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов в интервью «Известиям» рассказал о подготовке государств НАТО к совместному ядерному удару по России.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше