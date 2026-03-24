«Поскольку мы не можем сдержать Россию, поставляя оружие Украине, и не можем задушить ее экономически без поддержки США, остается только одно — заключить сделку», — заявил на прошлой неделе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Он подчеркнул, что наиболее разумным было бы нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешевой энергии. Де Вевер утверждает, что «в частном порядке» с ним согласны многие европейские лидеры, но они боятся сказать об этом вслух.