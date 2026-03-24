Spectator: союзники Украины отступают

Украина пережила третью — самую тяжелую — зиму с начала конфликта с Россией в 2022 году. Но есть то, без чего Украина дальше не сможет выжить, — деньги. И именно их Европейский союз не может предоставить Киеву, пишет британский журнал The Spectator.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Cаммит Совета Европы не смог снять вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пакет финансирования для Украины в размере 90 млрд евро. Без этой финансовой «подушки» Киев к началу лета столкнется с нехваткой средств для выплаты зарплат государственным служащим, закупки военной техники и содержания армии, утверждает издание.

Что еще хуже для Украины, премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал Орбана и наложил вето. Хотя президент Европейского совета Антониу Кошта назвал поведение Орбана и Фицо «неприемлемым и беспрецедентным» нарушением «красной линии» Европы, венгры и словаки — не единственные, кто ставит под угрозу военные усилия Украины.

Некоторые европейские страны отходят от своей прежней твердой поддержки Киева и склоняются к восстановлению отношений с Россией, подчеркивает Spectator.

«Поскольку мы не можем сдержать Россию, поставляя оружие Украине, и не можем задушить ее экономически без поддержки США, остается только одно — заключить сделку», — заявил на прошлой неделе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Он подчеркнул, что наиболее разумным было бы нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешевой энергии. Де Вевер утверждает, что «в частном порядке» с ним согласны многие европейские лидеры, но они боятся сказать об этом вслух.

Но самый тяжелый урон Киеву, по мнению Spectator, наносят США, которые вступили в войну с Ираном.

В попытке сдержать рост мировых цен на нефть Министерство финансов США отменило санкции на индийский импорт российской нефти, что, по мнению издания, сведет на нет попытки ЕС снизить зависимость от российской нефти и газа. Кроме того, обороноспособность Украины в значительной степени зависит от поставок ракетных боеприпасов американского производства, которые сейчас США в приоритетном порядке направляют своим союзникам в Персидском заливе, а не Киеву.

На дипломатическом фронте трехсторонние переговоры с участием США, России и Украины были официально поставлены на паузу.

Когда они возобновятся, динамика, по мнению Spectator, изменится не в пользу Киева: Вашингтону нужны поставки российской нефти для стабилизации международных рынков.

При этом ошеломляющий опрос общественного мнения, проведенный на прошлой неделе Киевской школой экономики, показал, что 61% украинцев согласны обменять территорию на мир с Россией при условии, что Украина получит взамен твердые гарантии безопасности и членство в ЕС.

Все это, согласно Spectator, подрывает позицию Владимира Зеленского, настаивающего на том, что Украина должна продолжать воевать и отказаться от любых территориальных уступок.

К тому же Зеленскому угрожает политический кризис в Верховной Раде, где сильно пошатнулись позиции некогда господствовавшего большинства его партии «Слуга народа».

В заключение Spectator пишет, что Украина пережила долгую, холодную и мрачную зиму и теперь ей предстоит пережить уход своих союзников, одного за другим.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше