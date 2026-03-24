Cаммит Совета Европы не смог снять вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на пакет финансирования для Украины в размере 90 млрд евро. Без этой финансовой «подушки» Киев к началу лета столкнется с нехваткой средств для выплаты зарплат государственным служащим, закупки военной техники и содержания армии, утверждает издание.
Что еще хуже для Украины, премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал Орбана и наложил вето. Хотя президент Европейского совета Антониу Кошта назвал поведение Орбана и Фицо «неприемлемым и беспрецедентным» нарушением «красной линии» Европы, венгры и словаки — не единственные, кто ставит под угрозу военные усилия Украины.
«Поскольку мы не можем сдержать Россию, поставляя оружие Украине, и не можем задушить ее экономически без поддержки США, остается только одно — заключить сделку», — заявил на прошлой неделе премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Он подчеркнул, что наиболее разумным было бы нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешевой энергии. Де Вевер утверждает, что «в частном порядке» с ним согласны многие европейские лидеры, но они боятся сказать об этом вслух.
В попытке сдержать рост мировых цен на нефть Министерство финансов США отменило санкции на индийский импорт российской нефти, что, по мнению издания, сведет на нет попытки ЕС снизить зависимость от российской нефти и газа. Кроме того, обороноспособность Украины в значительной степени зависит от поставок ракетных боеприпасов американского производства, которые сейчас США в приоритетном порядке направляют своим союзникам в Персидском заливе, а не Киеву.
Когда они возобновятся, динамика, по мнению Spectator, изменится не в пользу Киева: Вашингтону нужны поставки российской нефти для стабилизации международных рынков.
При этом ошеломляющий опрос общественного мнения, проведенный на прошлой неделе Киевской школой экономики, показал, что 61% украинцев согласны обменять территорию на мир с Россией при условии, что Украина получит взамен твердые гарантии безопасности и членство в ЕС.
К тому же Зеленскому угрожает политический кризис в Верховной Раде, где сильно пошатнулись позиции некогда господствовавшего большинства его партии «Слуга народа».
В заключение Spectator пишет, что Украина пережила долгую, холодную и мрачную зиму и теперь ей предстоит пережить уход своих союзников, одного за другим.