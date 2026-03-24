Сводка основных боевых действий утром 24 марта в Донбассе и Таврии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сумском направлении: Группа войск «Север» продвигается в Сумском районе на восемнадцати участках и в Глуховском — на двух. В Краснопольском районе (против Красной Яруги Белгородской области) в ходе ожесточенного стрелкового боя россияне продвинулись до 1200 метров.

Источник: НИА Красноярск

На Донбассе в Краснолиманском направлении идут бои в районе Дибровы и Липовки за выход к окраинам Рай-Александровки. Сообщают о боях за Кривую Луку. На Северском участке продолжаются ожесточённые бои у Миньковки, Дибровы и Липовки. В Константиновском направлении есть продвижение от Берестка к западным окраинам. Удары по логистике в Дружковке. В Константиновке уничтожен склад боекомплекта. Есть продвижение в центре самой Константиновки. На Красноармейском направлении армия России занимает новые позиции севернее Гришино. На Добропольском направлении войска РФ отражают контратаку противника западнее Родинского. Идут бои на окраинах Белицкого.

В Таврии на Гуляйпольском направлении не стихают бои у Гуляйпольского, Верхней Терсы и Воздвижевки. Армия России заняла позиции севернее дороги Рождественское — Терноватое, выходят к Бойково. Удары по резервам ВСУ у Копаней и Любицкого. Попытки прорыва врага сорваны.

В Запорожском направлении идут бои в районе Приморского, Степногорска, а также на подступах к Орехову.

Об этом сообщил ТГ-канал «Донбасс решает».

