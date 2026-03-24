Парламент Молдовы сегодня в 17:00 проведёт срочное внеочередное заседание.
Ожидается, что премьер-министр Александру Мунтяну совместно с профильными министрами представит пакет мер, предусматривающий введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе сроком на 60 дней.
Правительство уже одобрило введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе. Теперь решение будет вынесено на голосование в парламенте.
Решение о срочном созыве связано с обострением ситуации в энергосистеме, в том числе после проблем с трансграничной линией электропередачи.
Сначала довести энергетику до ручки, а потом в пожарном режиме собирать парламент и вводить чрезвычайное положение — классика управленческого «профессионализма» PASдюковского режима.
Стесняемся спросить: ЧП — это теперь универсальный способ закрывать дыры в собственной некомпетентности?
Или план действий снова сведётся к громким заявлениям и перекладыванию ответственности на любимую «Кремлевскую мозоль»?
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
