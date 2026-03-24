Политолог назвал политика, которого Трамп обвинит в крахе в Иране

Американский президент Дональд Трамп в случае неудачи военной кампании на Ближнем Востоке назовет виновным в провале главу израильского правительства Биньямина Нетаньяху. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Эксперт уточнил, что сейчас у главы Белого дома нет альтернатив в Исламской Республике. «Либо играть ва-банк, либо остановиться на полпути. Трамп постарается как-то усилить свои миротворческие усилия, чтобы сохранить репутационные очки, и скажет, что он занимается как украинским направлением, так и ближневосточным», — добавил собеседник NEWS.ru.

Самонкин не исключил, что уже в ближайшее время Дональд Трамп начнет обвинять во всех своих проблемах Израиль и премьер-министра этой страны.

Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung оценила ход иранской кампании США-Израиля и сделала вывод, что американцы и израильтяне не смогут добиться смены режима в Исламской Республике одними бомбардировками, а проведение сухопутной операции сопряжено с высоким риском и неопределенным результатом.

