Политолог назвал политика, которого Трамп обвинит в крахе в Иране

Эксперт уточнил, что сейчас у главы Белого дома нет альтернатив в Исламской Республике. «Либо играть ва-банк, либо остановиться на полпути. Трамп постарается как-то усилить свои миротворческие усилия, чтобы сохранить репутационные очки, и скажет, что он занимается как украинским направлением, так и ближневосточным», — добавил собеседник NEWS.ru.
Самонкин не исключил, что уже в ближайшее время Дональд Трамп начнет обвинять во всех своих проблемах Израиль и премьер-министра этой страны.
Ранее швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung оценила ход иранской кампании США-Израиля и сделала вывод, что американцы и израильтяне не смогут добиться смены режима в Исламской Республике одними бомбардировками, а проведение сухопутной операции сопряжено с высоким риском и неопределенным результатом.