Монархии на распутье: эксперт об участии Саудовской Аравии и ОАЭ в конфликте на Ближнем Востоке

Мы все еще не знаем доподлинно, идут ли переговоры между США и Ираном. Вашингтон заявляет о идущем уже несколько днях диалоге, а Тегеран опровергает такие процессы. Если переговоры действительно уже идут, то произошла существенная реструктуризация хода конфликта и, вероятно, изменение позиций внутри игроков внутри Ирана. Если нет — то это пример мира постправды, психологического давления и воздействия на фондовые рынки.