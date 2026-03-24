Монархии на распутье: эксперт об участии Саудовской Аравии и ОАЭ в конфликте на Ближнем Востоке

Аналитик отмечает, что монархии Персидского залива после атаки на их инфраструктуру предпринимают осторожные шаги против Ирана.
КСА (Королевство Саудовская Аравия) предоставила авиабазу для использования США, а ОАЭ закрывают некоторые иранские институции в стране — к примеру, иранский госпиталь и иранский клуб. Кроме того, ОАЭ, долгие годы являвшиеся финансовым «хабом» для Ирана, пригрозили заморозить иранские активы.
Эксперт рассматривает два негативных сценария для монархий Залива. Первый вариант — переход конфликта в долгосрочную региональную войну на истощение. В этом случае под угрозой оказываются долгосрочные программы модернизации, направленные на диверсификацию экономики, развитие социальной сферы и инфраструктуры стран. Особенно, если они вступят в конфликт сами.
Второй вариант — усиление в регионе Ирана, которым руководят еще более принципалистские силы, готовые наносить удары по территориям монархий.
Непонятно что будет с Ормузским проливом — Иран по факту сделал его собственным и на практике продемонстрировал уязвимость этой водной артерии. Это тоже очень болезненно для аравийских монархий.
Аналитик также не исключает, что информация о прямом включении монархий в войну на Ближнем Востоке — одна из форм давления со стороны аравийских монархий или США на Иран. Главной целью здесь является вывод участников конфликта на переговоры.
Мы все еще не знаем доподлинно, идут ли переговоры между США и Ираном. Вашингтон заявляет о идущем уже несколько днях диалоге, а Тегеран опровергает такие процессы. Если переговоры действительно уже идут, то произошла существенная реструктуризация хода конфликта и, вероятно, изменение позиций внутри игроков внутри Ирана. Если нет — то это пример мира постправды, психологического давления и воздействия на фондовые рынки.
Даже если переговорный трек запущен, успех не может быть гарантирован, считает Баскаков. По мнению аналитика, не исключен вариант, когда США и Иран договариваются между собой, а Израиль не соглашается с результатами и остается в конфликте.
При любом раскладе событий, в субрегионе Персидского залива будет оформлен новый статус отношений — как геополитических, так и энерго-логистических.