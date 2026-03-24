МИД Ливана решил выдворить посла Ирана

«Ведомство вызвало временного поверенного в делах Ирана в Ливане Тауфика Самади Хошхо и провело с ним встречу. Генеральный секретарь, посол Абдул Саттар Исса проинформировал его о решении ливанского государства отозвать аккредитацию назначенного иранского посла Мохаммеда Резы Шейбани и объявить его персоной нон грата», — говорится в сообщении.
Ливан также отозвал своего посла в Тегеране Ахмада Свейдана для консультаций — «на фоне того, что ливанское государство назвало нарушением Тегераном норм и принципов дипломатических отношений, соблюдаемых между двумя странами».
«Хезболла» контролирует преимущественно южные районы Ливана. Официальные ливанские власти неоднократно подчеркивали, что не желают втягивать страну в конфликт в регионе. При этом боевой потенциал шиитской группировки долгие годы поддерживается Ираном, что неоднократно вызывало недовольство Бейрута.
Отношения между Израилем и Ливаном остаются напряженными и характеризуются пограничными военными столкновениями и отсутствием дипломатических связей. Граница между странами не демаркирована — действует «синяя линия» ООН, установленная в 2000 году.
Израильские военные в последние недели параллельно с массированными ударами по Ирану наносили удары и по «Хезболле». 9 марта Израиль объявил о проведении ограниченной наземной операции в Ливане. На фоне атак правительство Ливана объявило о запрете военной деятельности «Хезболлы» и потребовало сдачи оружия, обвинив движение в подчинении КСИР Ирана.
11 марта Financial Times со ссылкой на источники писала, что Израиль отказался обсуждать остановку наступления ЦАХАЛ на «Хезболлу», а Бейрут не готов вести переговоры без условий прекращения огня.