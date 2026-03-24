Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Ливана решил выдворить посла Ирана

МИД Ливана аннулировал аккредитацию посла Ирана в Бейруте и объявил его персоной нон грата, говорится в заявлении ведомства. Дипломат должен до конца недели покинуть страну.

Источник: AHMAD BADER/CC0

«Ведомство вызвало временного поверенного в делах Ирана в Ливане Тауфика Самади Хошхо и провело с ним встречу. Генеральный секретарь, посол Абдул Саттар Исса проинформировал его о решении ливанского государства отозвать аккредитацию назначенного иранского посла Мохаммеда Резы Шейбани и объявить его персоной нон грата», — говорится в сообщении.

Ливан также отозвал своего посла в Тегеране Ахмада Свейдана для консультаций — «на фоне того, что ливанское государство назвало нарушением Тегераном норм и принципов дипломатических отношений, соблюдаемых между двумя странами».

Также МИД выразил решительное осуждение «террористического заговора против Объединенных Арабских Эмиратов и осуждает причастность к нему “Хезболлы”».

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР — элитные части иранских ВС) заявил, что нанес удары по базам США Эд-Дафра в ОАЭ, Виктория в Ираке и позициям ЦАХАЛ в нескольких городах Израиля.

«Хезболла» контролирует преимущественно южные районы Ливана. Официальные ливанские власти неоднократно подчеркивали, что не желают втягивать страну в конфликт в регионе. При этом боевой потенциал шиитской группировки долгие годы поддерживается Ираном, что неоднократно вызывало недовольство Бейрута.

Отношения между Израилем и Ливаном остаются напряженными и характеризуются пограничными военными столкновениями и отсутствием дипломатических связей. Граница между странами не демаркирована — действует «синяя линия» ООН, установленная в 2000 году.

Израильские военные в последние недели параллельно с массированными ударами по Ирану наносили удары и по «Хезболле». 9 марта Израиль объявил о проведении ограниченной наземной операции в Ливане. На фоне атак правительство Ливана объявило о запрете военной деятельности «Хезболлы» и потребовало сдачи оружия, обвинив движение в подчинении КСИР Ирана.

11 марта Financial Times со ссылкой на источники писала, что Израиль отказался обсуждать остановку наступления ЦАХАЛ на «Хезболлу», а Бейрут не готов вести переговоры без условий прекращения огня.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше