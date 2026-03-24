Сергей Гамаюнов возглавит Нижегородскую областную больницу им. Семашко

С 25 марта меняется руководство сразу в нескольких медучреждениях Нижнего Новгорода. Исполняющим обязанности директора областной клинической больницы имени Семашко станет онколог, доктор медицинских наук Сергей Гамаюнов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области.
Гамаюнов сохранит пост руководителя онкодиспансера и будет курировать развитие проекта «Город здоровья». Он предполагает объединение возможностей двух ведущих медцентров региона и создание современного онкологического центра с передовым оборудованием, включая ПЭТ/КТ.
Параллельно в системе здравоохранения региона пройдут и другие назначения. Бывший руководитель больницы Семашко Сергей Богданов возглавит городскую больницу № 5, а ее нынешний главный врач Николай Родин перейдет в больницу № 33. Ожидается, что кадровые изменения усилят развитие высокотехнологичной помощи и ускорят реализацию крупных медицинских проектов.