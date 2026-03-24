Из городской думы Челябинска ушли два депутата

— Городская дума прекратила досрочно полномочия Дениса Лезина и Кирилла Матвеева с 17 марта 2026 года в связи с отставкой по собственному желанию. Соответствующие заявления были поданы депутатами ранее, — сообщили в пресс-службе гордумы.
Депутат от «Единой России» Кирилл Матвеев избрался в 2024 году по одномандатному округу в Центральном районе. Он занимал должность заместителя председателя городской думы. Для замещения освободившегося мандата будут назначены дополнительные выборы.
Представитель «Новых людей» Денис Лезин в том же году прошёл в гордуму по партийному списку. Здесь довыборы не понадобятся, партия сама решит кем его заменить.
Напомним, полгода назад Челябинскую городскую думу покинули три депутата.