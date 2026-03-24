Из городской думы Челябинска ушли два депутата

Челябинскую городскую думу по собственному желанию покинули депутаты Кирилл Матвеев и Денис Лезин. Их полномочия были досрочно прекращены на заседании, состоявшемся во вторник, 24 марта.

Источник: соцсети

— Городская дума прекратила досрочно полномочия Дениса Лезина и Кирилла Матвеева с 17 марта 2026 года в связи с отставкой по собственному желанию. Соответствующие заявления были поданы депутатами ранее, — сообщили в пресс-службе гордумы.

Депутат от «Единой России» Кирилл Матвеев избрался в 2024 году по одномандатному округу в Центральном районе. Он занимал должность заместителя председателя городской думы. Для замещения освободившегося мандата будут назначены дополнительные выборы.

Представитель «Новых людей» Денис Лезин в том же году прошёл в гордуму по партийному списку. Здесь довыборы не понадобятся, партия сама решит кем его заменить.

Напомним, полгода назад Челябинскую городскую думу покинули три депутата.

Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
