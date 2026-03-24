Эксперт раскрыл, зачем Зеленский планирует воевать с РФ три года

Украинский президент Владимир Зеленский делает прогнозы о продолжении войны с Россией еще в течение трех лет, чтобы привлечь внимание европейских союзников и ускорить выделение обещанных ЕС 90 млрд евро. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя новость о том, что глава киевского режима обратился к депутатам Рады с призывом быть готовыми длительно функционировать в условиях конфликта с Москвой.