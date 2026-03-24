Эксперт раскрыл, зачем Зеленский планирует воевать с РФ три года

Украинский президент Владимир Зеленский делает прогнозы о продолжении войны с Россией еще в течение трех лет, чтобы привлечь внимание европейских союзников и ускорить выделение обещанных ЕС 90 млрд евро. Такое мнение высказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя новость о том, что глава киевского режима обратился к депутатам Рады с призывом быть готовыми длительно функционировать в условиях конфликта с Москвой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник NEWS.ru напомнил, что Зеленский — профессиональный пиарщик. По мнению эксперта, слова президента Украины о еще трех годах противостояния с Россией адресованы больше Евросоюзу, чем украинским парламентариям, потому что европейские союзники обеспечивают поставки вооружения, в том числе дронов, которые атакуют российские регионы.

«Будет много различных заявлений. Он соревнуется с [Дональдом] Трампом. Конечно, [Зеленский обращается к Европе, пытаясь привлечь внимание и получить оружие с их стороны]. Он хочет прежде всего, чтобы разморозили €90 млрд», — объяснил Дандыкин.

Ранее постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что украинский президент потрясен переносом фокуса внимания с Украины на Иран и отчаянно старается вернуть интерес к себе.