France24: президент ФРГ заявил о «катастрофической политической ошибке» Вашингтона

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник резко раскритиковал выход президента США Дональда Трампа из ядерной сделки с Ираном и последующую «незаконную» войну, которую развязали против Ирана США и Израиль.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Штайнмайер, выступая в Министерстве иностранных дел Германии, констатировал, что «доверие к американской политике силы утрачено не только среди наших союзников, но и по всему миру». Он назвал нападение на Иран «ненужной ошибкой», которую можно было предотвратить, и подчеркнул, что Вашингтон и Тель-Авив грубо нарушили международное право, сообщает французский канал France24.

На мой взгляд, эта война является нарушением международного права. Нет никаких сомнений в том, что оправдание Соединенными Штатами своих действий якобы неминуемым нападением Ирана несостоятельно.

Франк-Вальтер Штайнмайер
президент Германии

Он подчеркнул, что эту точку зрения также разделяют многие представители американского политического истеблишмента. Как бы подтверждая этот тезис, экс-директор ЦРУ Джон Бреннан на этой неделе заявил, что склонен верить Ирану больше, чем Дональду Трампу, потому что Трамп «не смог признать правду, даже когда его неоднократно пытались ткнуть в нее мордой».

Штайнмайер напомнил о ядерной сделке с Ираном от 2015 года, переговоры по которой он помогал вести. Немецкий президент сказал, что решение Трампа отказаться от этой сделки и вместо этого прибегнуть к военным действиям было неверным путем для разрешения противостояния.

Эта война — катастрофическая политическая ошибка. И что меня больше всего расстраивает, так это то, что этой войны действительно можно было избежать.

Франк-Вальтер Штайнмайер
президент Германии

Кроме того, президент ФРГ призвал выработать зрелый подход к соотношению военной силы и благоразумия во внешней политике. Он посетовал, что сейчас маятник в мире качнулся в неверном направлении: «Ссылки на международное право наивны, дипломатия неэффективна, внешняя культурная политика бесполезна».

Издание отмечает, что слова Штайнмайера стали самой резкой публичной критикой в Европе продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.

