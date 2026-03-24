Недолго музыка играла: Молдавский лэутар Николае Ботгрос решил отказаться от своего мандата от ПАС в парламенте

Депутат ПДС Николае Ботгрос решил отказаться от парламентского мандата.
По данным телеграм-каналов, об этом он заявил на заседании фракции.
Ещё недавно Ботгрос уверял, что покинет парламент «только вперёд ногами», но теперь признаёт: «не чувствует себя здесь в своей тарелке».
И вот итог кадровой политики ПДС: в списки тащили узнаваемых артистов для красивой витрины, а на выходе — люди, которые просто не готовы работать в парламенте. Максимальная безответственность: мандаты раздают как сувениры, а потом удивляются, что «не зашло».
